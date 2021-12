Henry Cavill veut jouer dans un film de Red Dead Redemption 2

Le sorceleur Le véritable amour de la star Henry Cavill pour les jeux vidéo n’est pas un secret, et l’acteur a maintenant choisi l’adaptation de ses rêves : Rockstar Games’ Red Dead Redemption 2. Lors d’une récente discussion avec Game Reactor, on a demandé à Henry Cavill quel jeu vidéo il pensait être mûr pour une série ou un film Netflix, et il n’a pas fallu longtemps à l’acteur pour choisir…

« Hmmm… aww, c’est un très bon. Eh bien, c’est une question délicate, car vous associez à la fois une propriété intellectuelle et une entreprise, ce qui est une chose délicate à faire, donc je ne veux certainement pas me mettre dans des recoins avec ça, mais il y a beaucoup de jeux là-bas… J’ai commencé à jouer à Red Dead Redemption 2 – je sais que je suis un peu en retard pour cette fête – mais j’ai commencé à y jouer et je l’apprécie vraiment. Et donc, je pense que quelque chose comme ça serait amusant à transformer en film.

Sorti en 2018, Red Dead Redemption 2 est un jeu d’action-aventure développé et édité par Rockstar Games. Une suite au premier Red Dead Redemption, le jeu se déroule en 1899 et suit le hors-la-loi Arthur Morgan, membre du gang Van der Linde. L’histoire voit Arthur faire face au déclin du Far West tout en essayant de survivre contre les forces gouvernementales, les gangs rivaux et d’autres adversaires de ce type.

Tout comme son prédécesseur, Red Dead Redemption 2 a été largement acclamé, les critiques faisant l’éloge du gameplay, de la caractérisation, du vaste monde du Far West et du complot complexe et intrigant. Il ne fait aucun doute qu’avec les bonnes créations en place, Red Dead Redemption 2 est en effet prêt pour une adaptation cinématographique ou en série. Basé sur le travail d’Henry Cavill dans des séries telles que Le sorceleur, et sa relation avec Netflix, il est loin d’être fou de penser que des rouages ​​pourraient commencer à tourner au service de streaming en se basant simplement sur le désir de l’acteur de le voir se concrétiser.

Red Dead Redemption 2 est loin d’être la seule adaptation de jeu vidéo à laquelle Henry Cavill espère faire partie un jour, avec le Homme d’acier la star s’est récemment proposée pour un rôle dans Amazon Effet de masse la franchise. « Très bien, oui, tout dépend de la façon dont ils l’exécutent », a déclaré Cavill lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait d’ajouter son nom à la série basée sur les jeux vidéo. « Le monde de l’adaptation peut être lourd ou léger. Quand je comme un produit, je préfère que l’adaptation soit moins modifiée par rapport à la source, donc tout dépend. Je pense qu’il a trouvé une maison, non ? [the series] trouve une maison, j’adorerais avoir une conversation. »





Bien que l’idée d’Henry Cavill en tant que cow-boy puisse être très tentante, il a les mains pleines en ce moment avec la chasse aux monstres, revenant en tant que Geralt dans la deuxième saison de Netflix de Le sorceleur. Reprenant Geralt à la suite des événements de la première série extrêmement populaire, la saison 2 voit les rois, les elfes, les humains et les démons du continent lutter pour la suprématie tandis que Geralt révèle une partie de son passé mystérieux. Le sorceleur la saison 2 est disponible sur Netflix maintenant.





