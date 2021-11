Henry Cavill veut incarner Captain Britain plus que tout autre personnage de Marvel

Après s’être fait un nom dans le DCEU en jouant Superman dans Homme d’acier, Henri Cavill a un autre super-héros en tête pour lequel il aimerait jouer quand il arrivera inévitablement au MCU. Dans l’état actuel des choses, l’avenir de Cavill en tant que Superman n’est pas clair, Ta-Nehisi Coates écrivant un nouveau film et Michael B. Jordan développant le sien. Superman série pour HBO Max. Cela peut laisser de côté Cavill en ce qui concerne l’avenir du DCEU, mais cela libérerait également potentiellement son emploi du temps pour jouer le rôle d’un personnage de Marvel.

Cavill a parlé de son travail d’acteur dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, et il a évoqué son avenir potentiel en tant que Superman. Alors que Cavill espère toujours reprendre ce rôle, rien n’est actuellement en préparation, et il est possible que son temps de jouer ce super-héros soit terminé. On lui a demandé de nommer un personnage qu’il aimerait jouer s’il devait traverser pour faire un projet Marvel, et parce qu’il ne veut pas choisir quelqu’un qui a déjà quelqu’un qui le joue dans le MCU, Cavill est allé avec un plus choix intéressant.

« Je ne dirai jamais un personnage de Marvel qui est déjà joué par quelqu’un d’autre parce que tout le monde fait un travail incroyable. Cependant, j’ai Internet et j’ai vu les diverses rumeurs sur Captain Britain et ce serait très amusant faire une version cool et modernisée de ça – comme la façon dont ils ont modernisé Captain America. Il y a quelque chose d’amusant là-dedans, et j’adore être britannique. «

Captain Britain, comme il le dit, représente le Royaume-Uni de la manière dont Captain America sert les États-Unis. Le super-héros a été créé par Alan Moore et Alan Davis, apparaissant pour la première fois dans Captain Britain Weekly #1 en 1976 de Marvel Comics. Dans la tradition de la bande dessinée, le magicien Merlyn lui donne des super pouvoirs pour faire respecter les lois de la Grande-Bretagne. Il est apparu dans des émissions d’animation Marvel et des jeux vidéo, mais n’est pas encore apparu dans l’univers cinématographique Marvel sur grand écran.

C’est l’un des nombreux rôles que les fans d’Henry Cavill aimeraient bien le voir assumer. Il est un candidat très populaire pour remplacer Daniel Craig en tant que nouveau James Bond, après la retraite de Craig de ce rôle avec Pas le temps de mourir, mais la recherche du prochain 007 ne commencera que l’année prochaine au plus tôt. Avec les rumeurs qui tourbillonnaient, Cavill a également été interrogé une fois de plus sur la possibilité de rejoindre la franchise James Bond dans son interview THR, et a réitéré qu’il était heureux d’avoir « cette conversation » avec les producteurs de Bond.

Pendant ce temps, Henry Cavill est actuellement occupé à filmer Enola Holmes 2 pour Netflix aux côtés de Millie Bobby Brown. Cela fait suite au succès du film original qui met en vedette Brown dans le rôle de la sœur cadette de Sherlock Holmes avec Cavill dans le rôle du célèbre détective. Les fans de Cavill peuvent également s’attendre à le voir reprendre le rôle de Geralt lors de la deuxième saison de Le sorceleur arrive sur Netflix le mois prochain. Pour en savoir plus sur Cavill et sa carrière, vous pouvez consulter l’interview complète de l’acteur dans The Hollywood Reporter. Le topper art a été créé par @James Hatfield sur Art Station.