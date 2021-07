Henry Cavill va travailler avec Dua Lipa dans un film d’espionnage

Henry Cavill et Dua Lipa ensemble dans un film ! Cela a été annoncé par la production de Argylle– Un film d’espionnage à venir qui commencera à tourner dans les prochains jours et qui a aussi un casting impressionnant. Des détails de l’intrigue et des rôles que les artistes auront sortis. Connaissez tous les détails du projet!

La date limite a confirmé que Matthieu Vaughn (Réalisateur de X-Men : First Class et Kingsman : Secret Service) réalisera et produira le film, qui met également en vedette les stars suivantes : Sam Rockwell (Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri), Bryce dallas howard (Monde Jurassique), Bryan Cranston (Breaking Bad), Catherine O’Hara (ruisseau Schitt), Jean Cena (Fast and Furious 9) et Samuel L. Jackson (Pulp Fiction).

Le grand casting d’Argylle (Getty)



Parmi les noms incroyables se trouve Cavill, qui cherchera de nouvelles directions après son départ de Warner Bros dans l’un des grands moments de sa carrière. À son tour, ce sera débuts d’acteur pour Dua Lipa, qui fournira la musique originale de la chanson titre et de la bande originale.

Le blockbuster commencera à tourner en août en Europe et sera basé sur un roman écrit par Ellie Conway, qui suit le « le plus grand espion du monde » en passant par diverses aventures se déroulant aux États-Unis et en Angleterre. L’intention des producteurs est ambitieuse : ils veulent générer une franchise de trois films.

« Quand j’ai lu cette première ébauche du manuscrit, j’ai senti qu’il s’agissait de la franchise d’espionnage la plus incroyable et la plus originale depuis les livres d’Ian Fleming des années 1950. Cela va réinventer le genre d’espionnage. », étaient les mots de Vaughn à Deadline à propos du projet qui signifiera un pari de millionnaire.