Henry Cavill va jouer un méchant de James Bond

Le cinquième et dernier volet de Daniel Craig dans le rôle de James Bond avec « No Time To Die » et sa première attendue en salles a déjà commencé à soulever des questions sur le prochain acteur qui sera chargé de jouer l’agent 007 dans son prochain redémarrage. , Henry Cavill étant l’un des candidats préférés de ses fans.

Cependant, aussi curieux que cela puisse paraître, l’acteur britannique semble beaucoup plus intéressé à affronter James Bond dans un futur film. Après tout, l’agent 007 a été confronté pendant des décennies à une grande variété de méchants charismatiques et intimidants.

Après avoir contourné des franchises comme « Twilight » ou le film « Superman Returns », Henry Cavill a acquis une grande notoriété auprès du public avec son rôle principal dans « Man of Steel » sous la direction de Zack Snyder. Bien que son avenir dans la DCU reste incertain, l’acteur a retrouvé un second souffle de popularité avec « The Witcher », en plus d’être confirmé pour reprendre son rôle de Sherlock Holmes dans le film d’aventure familial « Enola Holmes ».

Lors d’une nouvelle interview animée par The Movie Dweeb. Cavill note qu’il est prêt à être un méchant de Bond. Pas forcément en exprimant que vous voulez en être un, mais vous assurez que, si Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, producteurs de la franchise, l’exigent, vous pouvez entamer les négociations sans aucun problème.

« Si Barbara [Broccoli] et Michel [G. Wilson] m'intéressait à quelque titre que ce soit pour faire partie de leurs films, alors j'aurai volontiers cette discussion, et ce serait quelque chose que je serais très désireux d'explorer plus avant.

Bien qu’il soit toujours associé à son rôle de Superman, Henry Cavill a déjà une expérience dans le cinéma d’action grâce à « The Man from UNCLE » en 2015. En 2018, il reviendra au genre avec « Mission : Impossible Fallout », face à face avec Tom Cruise dans un rôle antagoniste surprenant. Ce serait son grand engagement dans des rôles qui nécessitent une grande capacité physique qui fait de lui le candidat idéal pour faire partie de la franchise James Bond.

Auparavant, Cavill aurait auditionné pour être le nouveau James Bond dans « Casino Royale », un film qui a été le premier film de Daniel Craig dans la franchise. Le réalisateur Martin Campbell ne l’aurait pas choisi à cause de son teint à l’époque, alors l’acteur le prendrait comme un signe pour améliorer sa condition physique pour de futurs rôles.