Henry Cavill Trends sur Twitter alors que les espoirs de Man of Steel 2 montent en flèche parmi les fans de DC

Henry Cavill est actuellement à la mode sur les réseaux sociaux comme l’espèrent les fans de DC Homme d’acier 2. En mai, il a été rapporté que Cavill n’avait pas fini de travailler avec DC et Warner Bros., même si nous n’avons pas beaucoup entendu parler depuis. Cependant, lorsqu’il a été signalé à l’origine, Cavill ne se préparait pas Homme d’acier suite. Au lieu de cela, des sources proches de la situation ont affirmé qu’il allait apparaître dans quelques camées différentes.

Retweetez si vous voulez qu’Henry Cavill continue à jouer à Superman.#HenryCavillSupermanpic.twitter.com/1mOuF1RpAS – Revues par Brooks (@brookstweetz) 7 janvier 2021

Huit mois après ce rapport initial, les fans de DC se demandent toujours s’ils verront un jour Henry Cavill comme Superman à nouveau. Il sera à nouveau considéré comme le super-héros emblématique dans le prochain Zack Snyder Ligue de justice, qui dure plus de quatre heures, ce qui signifie qu’il devrait y avoir une quantité décente de séquences invisibles pour les fans. Alors que certains de ses Ligue de justice Castmates est revenu pour quelques reprises, Cavill n’était pas l’un d’entre eux, car Snyder n’avait apparemment pas besoin de lui.

Bien qu’il n’y ait pas Homme d’acier 2 nouvelles, les fans de DC espèrent utiliser la même magie qu’ils avaient l’habitude de faire Justice League de Zack Snyder une réalité, qui consistait à faire en sorte que le film devienne tendance sur les réseaux sociaux. Alors que les fans ont gardé la foi et que Snyder a continué à taquiner l’existence de sa coupe, personne n’a jamais pensé que Warner Bros. reviendrait vers le réalisateur et lui offrirait des millions de dollars pour compléter sa coupe originale. Pourtant, nous y sommes, à seulement quelques mois des débuts de Snyder Cut sur HBO Max. Les fans pourront-ils assister au retour d’Henry Cavill dans un éventuel Homme d’acier 2? Quoi qu’il en soit, #HenryCavillSuperman est à la mode sur les réseaux sociaux alors que des milliers de fans tweetent leur soutien.

Certains DC Comics les fans croient qu’Henry Cavill est le meilleur acteur à avoir jamais représenté Superman sur grand écran et ils veulent vraiment le revoir sous n’importe quelle forme, même si ce n’est pas Homme d’acier 2. Un fan déclare: «Henry Cavill est le meilleur surhomme de tous les temps et je pensais ce que j’ai dit», tandis qu’un autre fan a simplement tweeté: «Retweetez si vous voulez qu’Henry Cavill continue à jouer à Superman». Ces deux tweets ont attiré beaucoup d’attention sur Twitter aujourd’hui et ce ne sera probablement pas la dernière fois que les fans découvrent les tendances d’Henry Cavill et de Man of Steel 2.

Dans l’état actuel des choses, Warner Bros. n’aurait pas prévu de faire Homme d’acier 2. Au lieu de cela, il semble que les fans devront peut-être attendre d’éventuels camées dans Adam noir ou même Shazam! 2. Cavill était censé être dans le premier Shazam!, mais cela ne s’est manifestement pas produit. L’acteur pourrait apparaître dans le déjà empilé Le flash, qui est censé commencer le tournage en avril avec Michael Keaton et Ben Affleck jouant tous les deux différentes versions de Batman. On pense que le Avis par compte Twitter Brooks était celui qui a lancé les tendances d’aujourd’hui.

Henry Cavill est le meilleur surhomme de tous les temps et je voulais dire ce que j’ai dit. #HenryCavillSupermanpic.twitter.com/t9OLy6v6cy – Geralt de Rivia #RestoreTheSnyderVerse (@ Itssan17) 7 janvier 2021

Zack l’a légendé « Mon Superman » et maintenant il est NOTRE Superman! #HenryCavillSupermanpic.twitter.com/2UKSS0rZ9L – 𝐵𝑒𝑒 🐉 🇮🇳 (@cavillclarke) 7 janvier 2021

En conclusion, il mérite plus alors donnez-lui ce qu’il mérite ❤️ #HenryCavillSupermanpic.twitter.com/O1xfB6m6wU – Mae (@stubborncavill) 7 janvier 2021

Une de mes images préférées de « Man of Steel » ❤#HenryCavillSupermanpic.twitter.com/I2HbtaCzBK – Dany de Rivia verá #ZackSnydersJusticeLeague (@CaresDaniella) 7 janvier 2021

Le monde a plus que jamais besoin de Superman en ce moment. Donnez-nous plus de Cavill Superman. #HenryCavillSupermanpic.twitter.com/VeB6AR34oE – Adam Stabelli (@AdamofGotham) 7 janvier 2021

Il est notre Superman moderne. Il n’a pas encore fini. pic.twitter.com/SBqlNvrPU0 – Na.sh 😷 (@FuriesNah) 7 janvier 2021

« Vous donnerez aux gens un idéal vers lequel tendre. Ils courront derrière vous, ils trébucheront, ils tomberont. Mais avec le temps, ils vous rejoindront au soleil. Avec le temps, vous les aiderez à accomplir des merveilles. »#HenryCavillSupermanpic.twitter.com/LoXsKsIpLf – facu #RestoreTheSnyderVerse (@faculovesdc) 7 janvier 2021

Man of Steel a propulsé le genre CBM à un autre niveau. Le film est impeccable et élève la trame de fond de Superman avec une grande narration et une passion pour Krypton / Smallville / Metropolis. #HenryCavillSupermanpic.twitter.com/lOKEQwTVQ6 – Na.sh 😷 (@FuriesNah) 7 janvier 2021

Sujets: Man of Steel 2, Superman