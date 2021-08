Henry Cavill transformé en personnage de Dragon Ball Z

L’évolution de la boule de dragon, un live action sorti en 2009 a amené tous les fans de Dragon Ball Z fuir vers tout ce qui a à voir avec les nouvelles versions du manga. Et il faut dire qu’ils n’avaient pas trop tort pour le simple fait que cette adaptation déformait grandement la véritable histoire de cet anime emblématique.







Cependant, même si le choix de Dragon Ball Z pour son live-action ce n’était pas tout à fait correct, on voit que les producteurs devraient écouter davantage les fans. Est-ce qu’au fil des années, beaucoup d’entre eux se sont chargés de choisir les acteurs parfaits pour interpréter ce qu’on appelle les fan arts de la série.

Et, après le succès des dessins de Sebastián Stan et Elizabeth Olsen en Androïdes 17 et 18, c’était maintenant au tour de Henri Cavill. A cette occasion, l’artiste carlososgzz003 a transformé le protagoniste de Le sorceleur Dans Trunks et à côté de lui, on voit également Margot Robbie, caractérisée par Android 18.

Il faut quand même noter que Henri Cavill Il a l’air un peu plus âgé pour le fils de Vegeta, qui a toujours été imaginé comme un adolescent. De plus, l’artiste a partagé les versions originales de ces personnages et on voit, justement, que l’acteur est bien plus formé que le dessin lui-même.

Quoi qu’il en soit, cette création a été très flattée par les fans qui n’ont pas hésité à demander un film avec ces interprètes donnant vie aux personnages du fan art. Et, il faut se rappeler qu’Henry a plus d’une fois assuré qu’il aimerait faire partie d’un live-action, bien que pour lui, s’il vient de Disney, c’est mieux.