Henry Cavill : Tout ce que vous ne saviez pas sur l’acteur le plus remarquable de Netflix

Envie d'un pain à la croûte dorée et à la mie moelleuse ? Avec le set à pain maison Emile Henry c'est possible. Son dôme en céramique recrée dans votre four les conditions d'un véritable four à pain traditionnel. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans la préparation de la pâte ! Une cuisson comme dans un four à pain traditionnel Pour obtenir un bon pain avec une croûte généreuse et une mie aérée, le secret réside dans la cuisson. Grâce au dôme du set à pain maison de Emile Henry, en céramique innovante réfractaire qui maintien un taux d'humidité optimal, vous allez recréer dans votre four les mêmes conditions de cuisson que dans un four à pain traditionnel. Très astucieux, le dôme du set à pain maison de Emile Henry fait office de bol lorsqu'il est retourné. Vous pourrez donc préparer votre pâte à pain, la façonner et la laisser reposer directement dans le dôme de votre moule. La céramique haute résistance et l'émail durable qui la recouvre, peuvent supporter des températures très élevées jusqu'à 270°C. Une grande simplicité d'utilisation Les croisillons qui se trouvent sur le plateau de cuisson du set à pain maison Emile Henry, permettent au pain de se décoller plus facilement après la cuisson et simplifient également le nettoyage. Non seulement vous pouvez cuire votre pain dans le moule, mais également le conserver le temps de la dégustation. Le set à pain maison Emile Henry peut se laver à la main ou au lave-vaisselle pour encore plus de praticité. Sa contenance