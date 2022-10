Henry Cavill toujours prêt à jouer James Bond : « Ce serait amusant d’avoir la conversation »

Henri Cavill comme James Bond – rarement un acteur semble si parfaitement adapté à un rôle. Bien que cela ne se soit pas encore produit, Cavill est toujours très ouvert à l’idée, racontant récemment Josh Horowitz Podcast Happy Sad Confused qu’il aimerait avoir la conversation avec les producteurs de 007 Barbara Broccoli et Michael G. Wilson.





« J’adore ces gars, Barbara et Mike. J’ai de très bons souvenirs d’avoir pris un cocktail avec eux, je pense à la maison de Mike une fois. J’ai eu un vesper martini avec Barbara, ce que j’ai trouvé approprié parce que c’était pour Casino Royale. C’était un moment vraiment, vraiment amusant. Et c’était génial d’être dans le mélange de tout ça… Que je sois considéré pour le rôle ou non, je ne sais pas, mais ce serait amusant d’avoir la conversation à coup sûr, et si ce n’est pas le cas, je veux juste voir ce qu’ils en feront ensuite parce que je pense qu’ils sont incroyables. »

Il fut un temps dans la carrière d’Henry Cavill où il était considéré comme « l’homme le plus malchanceux d’Hollywood » après avoir perdu non seulement James Bond, mais aussi les rôles de Batman et Superman. Cavill a maintenant révélé qu’il était le deuxième choix pour le redémarrage de James Bond Casino Royale en 2006, le studio ayant finalement décidé que Cavill était tout simplement trop jeune pour ce qu’il avait en tête.

« Ils m’ont dit que j’étais proche. Hé, ils m’ont dit que c’était finalement dû, et c’est ce qu’on m’a dit, c’était juste entre moi et Daniel (Craig), et j’étais l’option la plus jeune. Ils sont évidemment allés avec Daniel et moi pensons que c’était un choix incroyable d’aller avec Daniel. Je n’étais probablement pas prêt à l’époque. Je pense que Daniel a fait un travail incroyable au cours des films précédents, donc je suis heureux qu’ils aient fait ce choix. C’était amusant aventure à l’époque, et a définitivement donné un coup de pouce à ma carrière. C’était l’élément clé.

Bien sûr, Cavill a finalement remporté le rôle de Clark Kent, alias Superman (un rôle auquel il est maintenant revenu sous de nombreux applaudissements). Alors, peut-être enfin émergeant alors que James Bond est le prochain.





Le prochain James Bond ne sera pas joué par un acteur plus jeune

Alors qu’il y avait eu des rumeurs selon lesquelles le prochain James Bond tournerait vers la jeunesse, il semble que les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson n’aient toujours aucun intérêt à choisir un acteur plus jeune. « Nous avons essayé de regarder les jeunes dans le passé. Mais essayer de visualiser cela ne fonctionne pas. Rappelez-vous, Bond est déjà un vétéran », a expliqué Wilson. « Il a de l’expérience. C’est une personne qui a traversé les guerres, pour ainsi dire. Il a probablement été dans le SAS ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas un gamin sorti du lycée que vous pouvez amener et commencer. C’est pour ça que ça marche pour un trentenaire.

Henry Cavill, quant à lui, va bientôt démontrer ses affinités d’espionnage dans Argylequi trouve Cavill comme un espion de classe mondiale souffrant d’amnésie.