Henry Cavill termine le tournage d’Enola Holmes 2

Nous verrons bientôt Henry Cavill dans le rôle de Sherlock Holmes, car l’acteur a personnellement annoncé qu’il avait fini de tourner ses scènes pour Enola Holmes 2. Sorti sur Netflix l’année dernière, Enola Holmes suit Millie Bobby Brown (Choses étranges) en tant que sœur adolescente du célèbre détective. Ce fut un grand succès pour le streamer, ce qui a incité Netflix à commander une suite, et avec un nouveau post sur Instagram, Cavill a confirmé qu’il avait terminé le tournage.

Dans la séquence vidéo, Cavill dit que c’est son dernier jour de tournage Enola Holmes 2, et il passe la fin de sa journée enveloppante avec un jogging solo dans la nuit. Cavill déplore qu’il n’aurait peut-être pas dû aller courir car il fait si sombre et froid, mais il était déterminé à sortir quand même et à le faire. Il espère que cela pourra inspirer les autres à poursuivre leurs propres objectifs, en encourageant toute personne assise à la maison à penser à faire de même à simplement sortir et à le faire, notant : « Vous ne le regretterez pas. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Il va être le Sherlock que nous connaissons dans le sens où il peut être distant et froid pour le reste du monde, mais avec Enola, il devait avoir un lien émotionnel », a déclaré Henry Cavill à propos de sa version de Sherlock Holmes dans Enola Holmes, par GQ. « C’était la clé – et quelque chose de différent de ce que nous avons eu dans les Sherlocks précédents. [It was] beaucoup plus émotif au début, alors nous l’avons réduit, et nous avons dit, ‘d’accord, ne le rendons pas trop émotif’.

« Je me suis dit ‘Oh, ouais, je vais juste faire un film, comme, évidemment…’ et puis dès que je suis allé sur le plateau et que j’ai joué [Enola], je suis tombé amoureux d’elle et elle est devenue une partie de mon cœur », a déclaré séparément la co-star de Cavill, Millie Bobby Brown. Divertissement hebdomadaire après la sortie de l’original l’année dernière, ce qui montre tout de suite qu’elle espérait une suite. « J’ai toujours dit que j’aimais jouer à Eleven [on Stranger Things] parce que je n’ai pas fait qu’une seule chose pour ensuite arrêter de jouer avec elle. J’aime pouvoir la jouer continuellement, et avec la série de livres Enola… je suis vraiment optimiste pour l’avenir. j’ai tellement hâte [hopefully] reprendre le travail. »

Enola Holmes a été réalisé par Harry Bradbeer et écrit par Jack Thorne. Avec Henry Cavill et Millie Bobby Brown, le film met en vedette Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Louis Partridge et Burn Gorman. Ce fut un succès instantané pour les téléspectateurs de Netflix, assurant la plus grande audience de la journée d’ouverture pour le streamer en 2020 avec environ 76 millions de foyers regardant le film au cours de son premier mois de sortie. Les critiques ne pouvaient pas en avoir assez non plus, car il se situe à un score élevé de 91% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes.

Compte tenu de ce succès, ce n’était pas un choc lorsque Netflix a commandé la production sur Enola Holmes 2 pour commencer. Bradbeer est revenu au fauteuil du réalisateur avec un nouveau scénario de Thorne. Des images d’Henry Cavill sur le tournage avaient déjà été publiées, et maintenant que son tournage est terminé, espérons qu’un regard officiel sur son retour ne soit pas trop éloigné. Vous pouvez regarder le premier film sur Netflix.





Michael Gandolfini ne craint pas d’être catalogué dans des rôles de foule Michael Gandolfini a peut-être suivi son rôle de Tony Soprano avec un autre rôle lié à la mafia dans L’offre, mais ne s’inquiète pas de la transposition.

Lire la suite





A propos de l’auteur