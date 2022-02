Henry Cavill Tendances après la finale de Peacemaker avec des fans appelant au retour de Superman

SPOILERS pour Pacificateur finale à suivre. Suite à la finale de la série DC Pacificateurqui présentait un camée particulièrement excitant d’une certaine équipe de super-héros, Ligue des Justiciers La star Henry Cavill est à la mode avec des fans appelant à son retour en tant que Superman. Le dernier épisode de Pacificateur La première saison, intitulée « C’est vache ou jamais », a révélé une version silhouettée de la Justice League, y compris ce qui semble être l’homme d’acier d’Henry Cavill vu flottant aux côtés de ses collègues costumés.

Cette brève apparition de Superman, qui n’a malheureusement pas été jouée par Henry Cavill, a incité les fans de l’itération de Cavill de la légende de DC à se tourner vers les médias sociaux et à appeler l’acteur et le personnage à revenir dans un Homme d’acier suite.

Henry Cavill est apparu pour la première fois en 2013 Homme d’acier. Présentant au public le très controversé Snyder-Verse, Cavill est revenu en 2016 Batman V Superman : L’aube de la justice avant de s’unir avec Wonder Woman, Aquaman et The Flash dans La Ligue des Justiciers de Zack Snyder. Eh bien, maintenant que Superman de Cavill a été taquiné, les fans de Zack Snyder demandent à nouveau que le réalisateur soit autorisé à terminer ce qu’il a commencé.

Pour certains cependant, l’apparence leur a simplement fait réaliser à quel point Superman les fans l’ont été au cours de la dernière décennie. Beaucoup espèrent et prient qu’un jour, Man of Steel rendra justice au dernier fils de Krypton.

Henry Cavill a exprimé son désir de revenir en tant que Superman et de terminer son histoire





Henry Cavill lui-même est tout aussi désespéré que les fans de se rhabiller, l’acteur exprimant à plusieurs reprises au fil des ans qu’il aimerait revenir en tant que Superman et compléter son arc narratif. « Il y a encore beaucoup de récits à raconter pour moi en tant que Superman, et j’aimerais absolument cette opportunité », a déclaré Cavill précédemment. « Le meurtre de Zod a donné une raison pour que le personnage ne tue plus jamais. Superman tombant au sol et criant après – je ne pense pas que ce soit à l’origine dans le scénario, mais je voulais montrer la douleur qu’il avait. J’ai fait des prises beaucoup plus émotionnelles qu’ils n’ont pas choisies ; des larmes coulaient. Il vient de tuer le dernier membre restant de son espèce. C’est le choix qu’il a fait à ce moment-là, et il ne le fera plus jamais. Il y a une opportunité de croissance après cela, d’explorer la psyché de Superman en tant qu’être profond, apparemment invulnérable, semblable à un dieu, mais avec un sentiment réel sur l’intérieur. Comme je le dis toujours, ‘La cape est toujours dans le placard.' »





D’ici là, Cavill a plusieurs projets majeurs en cours, notamment Le sorceleur et Enola Holmes 2 sur Netflix, le film d’espionnage Argyleune prochaine Montagnard redémarrage, ainsi que des rumeurs selon lesquelles il pourrait rejoindre le MCU en tant que Captain Britain.

Superman, pendant ce temps, doit revenir sur nos écrans grâce à deux projets différents, l’un de JJ Abrams et l’auteur de bandes dessinées Ta-Nehisi Coates, l’autre étant dirigé par Panthère noire la star Michael B. Jordan.

La première saison de Pacificateur est maintenant disponible sur HBO Max.





