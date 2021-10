Henry Cavill s’habille en 007 dans la vidéo Deepfake de James Bond

L’un des favoris avec des fans faisant un casting fantastique pour le prochain James Bond est Henry Cavill, et une nouvelle vidéo deepfake nous montre ce que Homme d’acier la star aurait été comme dans le rôle. Ou, du moins, la version des années 1980 de 007 jouée par Timothy Dalton. La vidéo, créée par Stryder HD sur YouTube, utilise des images des films de Dalton avec le visage de Cavill placé sur celui de Dalton. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous.

Sur YouTube, la vidéo deepfake monte rapidement en vues, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Henry Cavill a longtemps été l’un des choix les plus populaires auprès des fans pour jouer James Bond une fois la course de Daniel Craig terminée, ce qui vient de se produire avec le lancement de Pas le temps de mourir. Il n’est apparemment pas prévu d’envisager la refonte de Bond avant au moins 2022, mais cela n’a pas empêché les fans de proposer leurs propres favoris, avec Cavill en particulier avec des milliers de fans à bord.

Une des raisons pour lesquelles de nombreux fans veulent Henri Cavill pour obtenir le rôle, c’est qu’il a déjà presque joué James Bond. En fait, Cavill aurait été finaliste pour le rôle lorsque 007 a été redémarré pour Casino Royale, mais il a été décidé qu’il était tout simplement trop jeune pour incarner le personnage qu’ils cherchaient à incarner. Daniel Craig était le seul casting et il a connu un succès retentissant avec Bond au cours de cinq films. Maintenant, Cavill a par coïncidence le même âge que Craig quand Casino Royale a été choisi, ce qui ferait théoriquement de lui l’âge idéal pour James Bond.

« Si [Bond producers] Barbara et Mike s’intéressent à moi de quelque manière que ce soit pour faire partie de leurs films, alors j’aurai volontiers cette discussion avec eux, et ce serait quelque chose que je serais très désireux d’explorer plus avant », a déclaré Henry Cavill lorsqu’on lui a posé des questions sur le casting fantastique de James Bond, selon The Movie Dweeb. On lui a spécifiquement demandé s’il serait ouvert à jouer un méchant, et sa réponse suggère qu’il est tout aussi disposé à le faire qu’à jouer lui-même 007.

Dans tous les cas, le casting d’Henry Cavill est loin d’être officiel, donc les fans ne devraient pas encore vraiment espérer. Il n’y a aucune indication sur la façon dont 007 sera dépeint la prochaine fois, et ils disent qu’ils veulent une version plus jeune du superspy lors du prochain redémarrage. Ne serait-ce pas de la malchance pour Cavill ? D’autres candidats populaires pour le rôle que les fans veulent voir incluent Idris Elba, Tom Hiddleston et Regé-Jean Page. Le casting fantastique semble presque ne jamais prédire ce qui se passe réellement dans la vraie vie, il y a donc de fortes chances que le prochain James Bond ne soit aucun de ces acteurs, mais on ne sait jamais.

Pas le temps de mourir est le cinquième et dernier film de James Bond avec Daniel Craig dans le rôle. Dans une vidéo publiée sur le plateau après la fin du tournage, Craig devient ému alors qu’il revient sur le temps qu’il a passé à jouer le personnage. Il a depuis admis qu’il se sentirait « amer » lorsque la prochaine personne sera annoncée pour le rôle, peu importe qui c’est. La vidéo deepfake de Henry Cavill dans le rôle de James Bond provient de Stryder HD sur YouTube.

Sujets : James Bond