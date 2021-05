Henry Cavill se transforme en Highlander dans Epic Bosslogic Fan Poster

Le très attendu Highlander le redémarrage a fait un pas de géant récemment, avec Homme d’acier La star Henry Cavill signe pour jouer l’épéiste immortel et être le seul. L’artiste talentueux Bosslogic avait hâte d’imaginer à quoi ressembleront les débuts de Cavill en tant que guerrier emblématique, en créant une affiche épique qui aura certainement Highlander les fans sont plus excités qu’ils ne le sont déjà par la perspective de l’ancien Superman décapitant ses ennemis à gauche et à droite.

Ressemblant beaucoup à un autre de ses célèbres rôles de guerrier, celui de Geralt de la série fantastique à succès de Netflix Le sorceleur, l’affiche démontre certainement à quel point le rôle de Highlander Cavill est adapté. Visuellement parlant, au moins.

Depuis l’annonce de l’implication de Cavill, l’acteur lui-même a répondu à la nouvelle, confirmant qu’il jouera et déclarant sa passion pour la franchise. « J’ai été fan de Highlander depuis que je suis garçon. Des films des années 80, Queen a fait la gloire de l’émission télévisée avec un acteur qui ressemblait remarquablement à l’un de mes frères « , a écrit Cavill à propos du film des années 80 et de la série télévisée des années 90 mettant en vedette Adrian Paul. » Ne pas être timide avec les épées. , et avoir un réalisateur aussi talentueux que Chad Stahelski à la barre, c’est une opportunité pas comme les autres. Une plongée profonde dans la narration de franchise avec tous les outils à notre disposition va faire de cette aventure une aventure que je (et nous espérons tous) n’oublierai jamais. «

Sorti en 1986, l’original Highlander suit l’épéiste Connor MacLeod. Originaire des Highlands écossais et connu sous le nom de Highlander, MacLeod découvre qu’il est l’un des nombreux guerriers immortels qui ne peuvent être tués que par décapitation. Après une formation initiale par un autre épéiste immortel hautement qualifié, Ramírez, MacLeod vit pendant plusieurs siècles, s’installant finalement à New York, gérant un magasin d’antiquités. Vivant un peu paisiblement, MacLeod doit retourner sur le champ de bataille pour affronter son plus grand ennemi, le Kurgan, qui souhaite tuer MacLeod et obtenir « le prix » – une capacité spéciale qui est donnée au dernier guerrier immortel vivant: vastes connaissances et capacité pour asservir la race humaine tout entière.

Réalisé par Russell Mulcahy et avec Christopher Lambert, Sean Connery, Clancy Brown et Roxanne Hart, Highlander a connu peu de succès lors de sa sortie en salles initiale, recevant des critiques mitigées, mais au fil des ans, le film est devenu un film précieux des années 80 et un favori du culte, avec beaucoup le sentiment que le matériau est mûr pour une prise moderne.

Ainsi, le Henry Cavill-led redémarrage sera dirigé par John Wick le réalisateur Chad Stahelski, avec Kerry Williamson qui écrit le scénario. Aux côtés de Cavill, Stahelski a clairement une vraie passion pour la franchise, ayant été à bord du Highlander remake depuis fin 2016. Bien que les détails de l’intrigue restent secrets, le cinéaste d’action a offert un aperçu de son approche: «Je suis vraiment curieux de savoir ce que je peux faire avec Highlander et comment je réinvente le culte des héros, a-t-il déclaré. me fascine beaucoup. J’aime juste plus des propriétés originales que vous pouvez développer par opposition à entrer dans un numéro cinq ou un numéro six. C’est tout. Juste le choix. »Cela nous vient de Bosslogic.

