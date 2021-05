Henry Cavill, se rapprocher de Marvel

Henry Cavill Il est l’un des acteurs les plus populaires d’aujourd’hui, et c’est quelque chose qu’il a réussi à gagner sur la base de performances formidables et mémorables, telles que le dernier Superman de l’univers étendu de DC Comics. Depuis son départ de la franchise, les fans l’ont demandé plus d’une fois, mais Warner Bros. n’envisage pas de l’avoir à nouveau parmi ses idées. C’est pour ça que commence à regarder plus favorablement l’opportunité de rejoindre l’univers cinématographique Marvel.

Après l’échec au box-office et dans les critiques de Justice League en 2017, le DCEU a voulu intégrer son personnage dans le film Shazam! faire un camée, mais en raison de problèmes d’horaire et de ne pas parvenir à un accord, l’acteur n’a finalement pas pu le faire. Cela a provoqué la colère des producteurs, qui ont décidé de le retirer de tout projet futur.Bien que nous l’ayons vu dans Justice League de Zack Snyder, où il a fait de nouvelles scènes.

À la mi-janvier, il a été annoncé que le studio dirigé par Kevin Feige était très intéressé par le fait que Henry soit Captain Britain, un personnage qui lui convient parfaitement. Cependant, les nouvelles informations fournies par l’initié Daniel Richtman, un utilisateur bien connu qui rapporte l’actualité avant tout le monde, Marvel l’a toujours dans sa mire, mais pour un autre personnage, et intègre ainsi un prochain titre très important.

L’utilisateur a signalé sur son compte Patreon que Cavill et le studio sont déjà en pourparlers pour en faire Hercule, fils de Zeus, qui sera joué par Russell Crowe dans la bande Thor: l’amour et le tonnerre, qui tourne actuellement. On s’attend à ce que la star de Witcher accepte d’avoir un caméo majeur dans le quatrième film de God of Thunder.

Pour le moment, personne de Marvel Studios n’a fait référence à cette rumeur, mais il est habituel qu’ils le cachent, comme cela s’est produit lorsque le nom de Chrstian Bale a commencé à sonner et plus tard, il a été confirmé. Ce qui est certain, c’est que Henry Cavill est l’un des acteurs les plus convoités du moment et tout le monde le suivra. Pendant, Cela vient de la fin des enregistrements de la deuxième saison de The Witcher sur Netflix, après un 2020 compliqué par Covid-19 et une blessure qui l’a retardé.