Henry Cavill revient en tant que Geralt de Rivia dans le nouveau teaser de la saison 2 de The Witcher

Un nouveau teaser a été partagé pour la deuxième saison de Le sorceleur taquiner ce qui attend Geralt de Rivia dans la saison 2. La semaine dernière, Netflix a dévoilé les premières images de la deuxième saison à venir de la série à succès, et le teaser s’est concentré sur Freya Allan en tant que Ciri. Une nouvelle publiée sur Twitter met en évidence le retour d’Henry Cavill en tant que Geralt, bien qu’à seulement 12 secondes, les images soient douloureusement brèves. Vous pouvez le vérifier par vous-même ci-dessous.

Que réserve le destin à Geralt de Rivia dans la saison 2 ? Voici un indice. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG – Le sorceleur (@witchernetflix) 18 juin 2021

« Qu’est-ce que le destin réserve à Geralt de Rivia dans la saison 2 ? Voici un indice », peut-on lire sur le tweet.

De même que Henri Cavill comme Geralt de Rivia et Freya Allan comme Ciri, Le sorceleur met en vedette Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer de Vengerberg, MyAnna Buring dans le rôle de Tissaia et Joey Batey dans le rôle de Jaskier. La saison 2 présentera une flopée de nouveaux venus dans la franchise avec des personnages interprétés par des noms comme Kristofer Hivju (Jeu des trônes), Kim Bodnia (Tuer Eve), Paul Bullion (Peaky Blinders), Yasen Atour (Jeune Wallender), Agnes Bjorn, Basil Eidenbenz (F9), Aïcha Fabienne Ross (La fille danoise), et plus.

C’est assez d’attente pour la saison 2 depuis Le sorceleur créé pour la première fois sur Netflix fin 2019. Ce n’est pas la faute des acteurs et de l’équipe, qui ont passé plus d’un an à essayer de terminer la production de la deuxième saison. Comme beaucoup d’autres émissions, Le sorceleur a rencontré des retards de production importants en raison de la pandémie, qui comprend de multiples épidémies sur le plateau. Heureusement, le tournage a depuis été officiellement terminé, et maintenant plus de séquences peuvent être diffusées avant la première de la saison 2 plus tard cette année.

Inspiré des romans originaux d’Andrzej Sapkowski, Le sorceleur a été développé pour Netflix par Lauren Schmidt Hissrich, qui est également showrunner et producteur exécutif. Sean Daniel est également producteur exécutif sous sa bannière Sean Daniel Company aux côtés de Jason Brown, ainsi que Tomek Baginski et Jarek Sawko de Platige Image.

Le mois prochain, CD PROJEKT RED et Netflix s’associeront pour accueillir WitcherCon, un événement célébrant à la fois les adaptations de jeux vidéo et la série Netflix. On s’attend à ce que l’événement apporte de grandes nouvelles pour l’avenir de la série de jeux vidéo, mais avec de nouveaux teasers déjà diffusés sur les chaînes sociales de Netflix, il semble également probable que de nouvelles images de la série télévisée seront également dévoilées. L’événement sera virtuel avec la possibilité pour les fans de le diffuser sur les chaînes YouTube et Twitch de Netflix et CD PROJEKT RED le 9 juillet.

Le sorceleur devrait revenir sur Netflix fin 2021, mais aucune date de première officielle n’a encore été fixée. Pendant ce temps, la première saison peut être diffusée dans son intégralité sur Netflix. Également en développement chez Netflix est un film prequel se déroulant dans le monde de Le sorceleur qui se déroule 1 200 ans avant le début de la série Netflix, ainsi qu’un spin-off animé distinct appelé Le cauchemar du loup. Tout ça pour dire qu’il y a plein de Sorceleur contenu à venir pour tous les fans de la franchise. Le nouveau teaser nous vient de la page officielle de Le sorceleur sur Twitter.

