Henry Cavill révèle de nouveaux détails pour la saison 2 de Witcher

Le sorceleur C’était l’une des nombreuses séries qui ont été touchées par la pandémie de coronavirus, les obligeant à tourner pendant plus d’un an en raison des diverses complications auxquelles elles ont été confrontées. C’est maintenant du passé et les fans peuvent sourire, car la deuxième saison est de moins en moins sur le service de streaming. Netflix.

Après des mois d’incertitude, les bonnes nouvelles concernant l’adaptation des romans d’Andrzej Sapkowski ont commencé à arriver. C’est à la WitcherCon début juillet qu’ont été dévoilées les annonces que tous les fans attendaient : un premier trailer et sa date de sortie prévue pour le 17 décembre, sorti environ 728 jours après son premier opus, sorti en décembre 2019.







Nous approchons de l’arrivée des prochains épisodes sur la plateforme, donc petit à petit nous commençons à connaître plus de détails sur l’intrigue. Son protagoniste, Henri Cavill, s’est récemment entretenu avec le média Divertissement hebdomadaire et a donné de nouveaux indices intéressants, comme Le changement de Geralt de Rivia en devenant le protecteur de Ciri: « Cela fera ressortir davantage ce Geralt intellectuel, philosophique et sage », avança l’acteur.

« Il a ce syndrome du chevalier blanc au fond, bien qu’à chaque fois qu’il agit sur lui, il s’attire de sérieux ennuis et le place, lui et tous les autres, dans une situation pire que ce qui était initialement prévu »ajoutée Henri. Puis il conclut en assurant : «Mais avec Ciri, il fait définitivement ressortir le côté paternel de Geralt. Bien qu’il n’ait pas nécessairement été quelqu’un qui aspirait aux enfants, il le prend tout naturellement en étant un protecteur. ».

Ce n’est pas la première fois Cavill fait référence à la saison 2 de Le sorceleur, puisque pendant ComicCon il a avancé : « Sur la scène de la saison 2, il est à Kaer Morhen, sa maison, parmi les gens qu’il connaît et, à mon avis, j’étais censé être bavard et intellectuel parce que c’est ce qu’il est. Ce n’est pas une brute. Pour moi, il était très important de rapprocher Geralt des livres autant que la vision et l’intrigue le permettaient « . Les nouveaux chapitres seront disponibles dans Netflix depuis le 17 décembre.