Henry Cavill ravive les espoirs de Man of Steel 2 : la cape est toujours dans le placard

Bien qu’il n’y ait toujours pas de plans chez Warner Bros. pour ramener Henri Cavill en tant que Superman dans tous les futurs films, l’acteur ne s’est pas encore débarrassé de la cape. Premiers débuts en tant que super-héros emblématique dans Homme d’acier, Cavill reprendrait le rôle dans les films croisés de Snyder Batman v Superman : L’Aube de la justice et Ligue des justiciers, ainsi que les quatre heures Ligue de justice de Zack Snyder sorti cette année sur HBO Max. Il est un favori particulier pour de nombreux fans de Superman.

Alors que le Snyder Cut a été un grand succès pour HBO Max, conduisant à des appels de fans pour Warner Bros. à « Restaurer le SnyderVerse », la société semble plutôt se concentrer sur l’étoffement du DCEU en constante expansion. UNE Homme d’acier 2 pourrait encore arriver avec Cavill en tant que cette incarnation du personnage, et Cavill avait dit qu’il était ouvert à revenir à ce rôle. La possibilité que cela se produise a finalement semblé diminuer lorsque la nouvelle du redémarrage de Superman a été annoncée.

Dans une longue interview avec The Hollywood Reporter, Henry Cavill évoque son temps passé en collants en tant qu’Homme d’acier. Il reconnaît la prochaine Superman reboot, qui sera écrit par Ta-Nehisi Coates et produit par JJ Abrams, mais il ne voit pas cela comme la fin de la ligne pour Homme d’acier 2. Il explique qu’il existe plusieurs versions de Batman dans différents films du studio. Cavill suggère donc qu’ils pourraient sûrement faire de même avec Superman.

« C’est excitant – Superman est bien plus que la couleur de la peau. Superman est un idéal. Superman est une chose extraordinaire qui vit dans nos cœurs. Pourquoi ne pas avoir plusieurs Supermen ? Joaquin Phoenix a fait un merveilleux Joker film; et si ce n’est pas lié au reste de [the franchise]? Ils ont plusieurs Superman des histoires de bandes dessinées qui se déroulent en même temps. »

Henry Cavill dit alors très clairement qu’il espère reprendre le rôle de Clark Kent si seulement on lui en donne l’occasion. Cette décision ne lui appartient évidemment pas, mais juste au cas où, il garde toujours la cape en attente. L’acteur détaille comment il y a encore beaucoup de potentiel de narration pour sa version de Superman s’il a la chance d’aller de l’avant avec le personnage.

« Il y a encore beaucoup d’histoires à raconter pour moi en tant que Superman, et j’adorerais cette opportunité. Le meurtre de Zod a donné une raison pour que le personnage ne tue plus jamais. Superman tombant au sol et criant après – je ne « Je ne pense pas que c’était à l’origine dans le script, mais je voulais montrer la douleur qu’il avait. J’ai fait des prises beaucoup plus émotionnelles qu’ils n’ont pas choisies; des larmes coulaient. Il vient de tuer le dernier membre de son espèce. C’est le choix. il a fait à ce moment-là, et il ne le fera plus jamais. Il y a une opportunité de croissance après cela, d’explorer la psyché de Superman en tant qu’être divin profond, apparemment invulnérable, mais avec de vrais sentiments à l’intérieur. Comme toujours dire, ‘La cape est toujours dans le placard.' »