Henry Cavill quitte The Witcher et Netflix a déjà un remplaçant

Quand nous avons mentionné que 2020 n’a pas été facile pour ‘Le sorceleur’, la série de services de streaming Netflix, en raison des innombrables inconvénients qu’ils ont eu cette année tout au long du tournage, personne n’imaginait que le point culminant allait être quelque chose qui n’était pas dans les plans des fans ou de la production de la plateforme elle-même: Henry Cavill quitte la série.

L’odyssée en cette année de l’adaptation du célèbre jeu vidéo a commencé en mars quand les enregistrements ont dû être arrêtés par le cas positif du Coronavirus Kristofer Hivju, puis la crise sanitaire s’est répandue dans le monde et contraint de suspendre tout passage jusqu’à la mi-août. Quand il semblait qu’ils étaient revenus à la normale, une quarantaine stricte a été imposée en Angleterre, ce qui les a empêchés de filmer dans certains endroits.

Malgré cela, ils sont retournés sur un plateau pour continuer le tournage, mais de nouveaux cas de Covid-19 sont apparus et ils ont reculé une fois de plus. Quand ils étaient en sécurité et ont agi, L’accident de Cavill est venu, qui a subi un coup au genou en sautant dans l’armure de son personnage. Bien qu’il ait été dit que c’était quelque chose de mineur et que ce serait peu de temps avec cette blessure, semble avoir été la dernière goutte.

+ Henry Cavill quitte «The Witcher».

Selon les informations des médias américains Variété, Henry Cavill quitte la série « The Witcher ». Les raisons du moment sont inconnues, mais tous les chemins mènent à il peut y avoir eu une satiété de votre part pour le temps perdu. Ils supposent que l’acteur fournira une déclaration officielle sur son compte Instagram pour l’expliquer à ses followers. Cela signifiera que la deuxième saison sera à nouveau retardée, probablement d’ici 2022..

+ L’acteur Netflix a en tête de remplacer Henry Cavill:

En plus des informations fournies par Variété, l’endroit Le Hollywood Reporter prévu que Netflix a déjà un acteur inscrit pour remplir le rôle de ‘Geralt’ dans ‘Le sorceleur’. Il s’agit de Matt Bomer, Lauréat du Golden Globe de 43 ans, reconnu pour son travail cinéma, théâtre et télévision, où il s’est démarqué dans la série ‘Col blanc’. Le temps dira s’il peut convaincre les fans comme Cavill l’a fait, mais au moins la ressemblance physique est impressionnante.

* Si cette nouvelle semble difficile à croire, c’est parce qu’il s’agit en fait d’une blague pour le Jour des Saints Innocents. Du pop-corn innocent dans lequel vous vous laissez berner!