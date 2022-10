Henry Cavill quitte la série The Witcher avec Liam Hemsworth le remplaçant

Le protagoniste de »Le sorceleur », Henry Cavillvient d’annoncer qu’il prendrait sa retraite de la série Netflix, laissant son rôle-titre de Geralt de Riv, qui sera joué par l’acteur Liam Hemsworth dès la quatrième saison.

Via son compte Instagram officiel, Cavill a publié une image où il a parlé de sa retraite de la série. « Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco », escribió l’acteur.

Comme pour le plus grand des personnages littéraires, je passe le flambeau avec révérence pour mon temps en tant que Geralt et avec enthousiasme de voir la version de Liam de cet homme fascinant et nuancé. .

Suite à l’annonce de Cavill, Hemsworth a parlé de son rôle de Geralt dans la série Netflix, « En tant que fan de » The Witcher « , je suis ravi d’avoir l’opportunité de jouer Geralt of Rivia. Henry Cavill a été un incroyable Geralt, et j’adore lui. » Je suis honoré qu’il me passe les rênes et me permette de prendre les lames du Loup Blanc pour le prochain chapitre de son aventure… J’ai peut-être de grosses bottes à remplir, mais je suis vraiment excité pour entrer dans le monde de ‘The Witcher’ .

Le changement d’acteur de Geralt de Rivia aura lieu à partir de la saison 4, Netflix confirmant que le processus de production des quatrième et cinquième saisons a déjà commencé, leurs enregistrements commençant fin 2023, après la première de La troisième saison de »Le sorceleur ».

Depuis le début de la série, Cavill a déclaré qu’il était un fan passionné de la franchise The Witcher. Même le showrunner Lauren S. Hissrich Elle a expliqué que l’acteur chargé de jouer également Superman l’avait contactée pour lui demander si elle pouvait jouer Geralt avant le début du casting. Bien que d’autres acteurs aient auditionné pour le rôle, Hissrich l’a finalement rendu à Cavill.

La troisième saison de » The Witcher » sera diffusée à l’été 2023.