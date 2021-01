Henry Cavill pourrait rejoindre l’univers cinématographique Marvel

2020 a commencé avec tout pour lui Univers cinématographique Marvel, depuis ce week-end dernier, ils viennent présenter leur première série, « WandaVision », et quelques jours avant l’annonce que Chris Evans, qui jouait « Captain America » depuis le début de cette nouvelle étape de films, est très proche pour le réinterpréter après ‘Avengers: Fin de partie’ (2019). Le week-end dernier, d’autres nouvelles sont arrivées qui pourraient plaire aux fans.

Selon les informations de Daniel Richtman, un utilisateur reconnu qui rapporte l’actualité de l’industrie avant tout le monde, Marvel Studios est très intéressé par Henry Cavill pour jouer à Captain Britain, un personnage qui a son origine dans une bande dessinée de 1976 et qui a rejoint le reste des personnages, donc ils ne regarderaient pas mal à lui présenter la saga.

L’acteur est l’une des personnalités les plus aimées de la culture pop, et cette affection s’est accrue quand il n’incarnait ni plus ni moins que ‘Superman’ dans le DCEU (Univers étendu DC). A fait ses débuts en ‘L’homme de fer’, puis effectué ‘Batman vs Superman: l’aube de la justice’ et ‘La Ligue de la justice’. Il est considéré par de nombreux fans comme le meilleur Clark Kent, mais tout peut changer.







Actuellement, Cavill est hors de DC en n’étant pas pris en compte dans les futurs projets, mais les adeptes se sont organisés il y a une semaine pour demander son retour. Pendant ce temps, cette rumeur Marvel le met dans une impasse, car le MCU est à un moment où ils explorent de nouveaux mondes, et celui de ‘Captain Britain’ cela pourrait être très intéressant. Échangez-vous DC contre Marvel?

La seule chose certaine dans son avenir est qu’il est dans le tournage de la deuxième saison de ‘The Witcher’, série de services de streaming Netflix. Là, il a passé une dernière année à se faire oublier avec de nombreuses suspensions d’enregistrements et il est actuellement blessé à une jambe suite à un accident sur le plateau, mais il se remet déjà petit à petit.