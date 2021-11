Henry Cavill portait le costume Superman de Christopher Reeve : les essais !

Henry Cavill est Superman ! C’est le cri de guerre des fans de la version du personnage imaginée par Zack Snyder et réalisée par l’acteur. Bien sûr, tout le monde n’est pas d’accord avec l’interprétation de l’Homme d’Acier qui est loin d’être le héros toujours prêt à sourire à la caméra et qui semble être cet ami que l’on veut tous avoir. Snyder et Cavill ont imaginé une autre voie pour Clark Kent.

Les deux dans Homme d’acier, comme dans Batman contre Superman et dans la coupe Snyder de Ligue de justice, il exerce son statut de héros avec des doutes existentiels qui ne se résolvent pas facilement. Ses parents humains l’ont guidé sur ce chemin de telle manière qu’il ne se montre au monde que lorsque les gens sont prêts. Malgré cela, Martha lui rappelle que « Ne doit rien à personne ».

Le costume de Cavill et Christopher Reeve

Comment l’humanité réagit-elle ? ils reconnaissent Superman seulement quand il fait le sacrifice ultime et donne sa vie dans la bataille contre jour du Jugement dernier. Il est ensuite ressuscité par la Justice League et retourne à « Sauve la journée » contre Steppenwolf. Le DCEU a besoin Superman et le travail de Cavill était souvent comparé à celui de Christophe préfet. La nostalgie est présente chez certains fans qui n’oublient pas le Clark Kent des films originaux.

Puis, une oasis a émergé dans le désert. Oui, le costume dans lequel Henry portait le costume Christophe préfet pour voir comment « Donné à la caméra » et ainsi commencer à l’imaginer comme Superman dans votre propre film. L’interprète sourit et a l’air à l’aise habillé comme le dernier fils de Krypton. Êtes-vous né pour ce rôle ? Nous le pensons !

Le costume qu’il a finalement porté Henri Cavill dans DC Extended Universe, il est hyper serré et met en valeur le physique travaillé de l’acteur. Il a un look de plus « extraterrestre » que la version de Reeve. Elle est influencée par les caractéristiques de la mode kryptonienne établie dans la première séquence de Homme d’acier avec les habitants de cette planète : Jor-El, Lara et Zod, entre autres. Bien sûr, cela ajoute de la couleur par rapport au noir utilisé par ces personnages. Peut-être pour symboliser ce que signifie le S sur la poitrine : « Espérer ».

Pendant ce temps, il existe des doutes sur la continuité d’Henry en tant que Superman dans le DCEU et il existe même des projets alternatifs pour donner vie à l’homme d’acier mais en couleur. L’acteur de Le sorceleur était favorable à ces nouvelles incarnations, mais a souligné que « la cape est dans le placard » et il veut rester le super-héros.

