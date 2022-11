Henry Cavill participera-t-il à la deuxième saison de House of Dragon ?

Bien que l’acteur Henry Cavill a manifesté un grand intérêt pourMaison du Dragon », et a déjà eu de l’expérience dans des histoires fantastiques comme la série » The Witcher » de Netflix, il semble qu’il n’ait pas l’intention d’apparaître dans une future saison de l’émission HBO.

Dans une interview, Cavill a répondu si les rumeurs selon lesquelles il avait quitté « The Witcher » pour rejoindre la deuxième saison de « House of the Dragon » étaient vraies, ce à quoi il a répondu : « Pour être juste, quand je regardais ‘House of the Dragon’, j’ai pensé, ‘J’ai l’impression que beaucoup de ces gars pourraient être de très bons Witchers…’ Je pense que ce serait génial d’être à Westeros, vraiment. Cependant, je ne pense pas qu’il y ait une place pour moi là-bas. »

Récemment, Cavill a annoncé que la saison 3 de « The Witcher » serait sa dernière participation en tant que Geralt de Riv, puisqu’à partir des quatrième et cinquième saisons, Liam Hemsworth le remplacera par le rôle du personnage principal. Avant cette annonce, de nombreux fans de la série étaient divisés en termes d’opinions, beaucoup assurant que Cavill était celui qui jouait Geralt.

En raison du grand succès que « House of the Dragon » a eu, de nombreux acteurs ont été considérés pour participer à sa deuxième saison. La star de l’univers cinématographique Marvel, Elizabeth Olsen, est également répertoriée comme une partie possible du casting, mais elle-même a démenti ces rumeurs.

« Je ne sais pas comment des rumeurs comme celle-là ont commencé et les gens pensent qu’elles sont légitimes », a déclaré Olsen. Bien qu’elle ne soit pas actuellement impliquée dans l’émission, elle a confirmé qu’elle serait prête à rejoindre » House of Dragon » à l’avenir.

De retour à Cavill, l’acteur a récemment confirmé son retour en tant que Superman dans l’univers étendu de DC, faisant sa première apparition dans la scène post-crédits de « Black Adam ». En plus de cela, Warner Bros. a déjà confirmé le début de la production d’une suite de « Man of Steel ».

La saison 1 de »La Maison du Dragon » est disponible sur hbo max. La deuxième saison devrait être diffusée en 2024.