Henry Cavill partage une mise à jour encourageante suite à sa blessure sur le plateau de The Witcher

Le sorceleur étoile Henry Cavill a pris les premières mesures pour se rétablir après s’être blessé lors du tournage de la série 2 de l’émission fantastique de Netflix. L’acteur et son biceps marchant ont partagé une image de lui-même portant un masque alors qu’il explorait les bois alors que le Royaume-Uni était verrouillé, profitant de l’occasion pour se remettre en forme.

«Nous sommes bloqués ici au Royaume-Uni, donc j’utilise mon exercice en plein air une fois par jour pour faire mon premier jogging depuis ma blessure aux ischio-jambiers! (Plus à ce sujet une autre fois). Ce n’était pas rapide, et c’était certainement loin, mais cela a été une étape majeure dans mon rétablissement, et ma première étape pour me remettre dans le sillon après un Noël qui aurait pu impliquer plus que quelques tasses de vin chaud et une dinde exceptionnellement grasse. «

Le sorceleur récemment retourné au tournage après une pause dans la production au milieu des circonstances mondiales en cours, le tournage étant rapidement arrêté de nouveau après que Cavill se soit blessé aux ischio-jambiers alors qu’il se mettait en danger pour le plaisir de notre divertissement.

La première saison de Le sorceleur s’est terminé avec le personnage de Cavill, Geralt, croyant que Yennefer était mort au combat, le conduisant à emmener Ciri à Kaer Morhen, où il a été élevé et formé pour être un sorceleur. En plus d’explorer le passé de Geralt, la saison 2 verra également Ciri découvrir ses nouveaux pouvoirs, ce qui s’avérera sûrement dangereux.

Le synopsis officiel de la saison 2 de Le sorceleur lit; « Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue lors de la bataille de Sodden, Geralt of Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois, elfes, humains et démons du continent luttent pour la suprématie hors de ses murs doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux: le pouvoir mystérieux qu’elle possède à l’intérieur. «

Le sorceleur s’est avérée être une franchise extrêmement populaire pour Netflix et a présenté au public Homme d’acier Star Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia, un chasseur de monstres muté, qui a du mal à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Situé sur la masse continentale fictive d’inspiration médiévale connue sous le nom de « Continent », Le sorceleur explore la légende de Geralt et de la princesse Ciri, liées par leur destin. La première saison raconte une histoire non linéaire et suit les trois principaux protagonistes à différents moments, explorant les événements de formation qui ont façonné leurs personnages, avant de finalement fusionner en une seule chronologie. Ce complot alambiqué a reçu beaucoup de critiques, avec la deuxième saison de Le sorceleur cherchant à éviter cela en racontant une histoire beaucoup plus linéaire.

La deuxième saison à venir verra également plusieurs nouveaux personnages introduits, notamment Robin des Bois Yasen Atour comme Coën, Monstres Agnes Bjorn comme Vereena, Peaky Blinders star Paul Bullion comme Lambert, Le favori star Basil Eidenbenz comme Eskel, La fille danoise star Aisha Fabienne Ross comme Lydia, nouveau venu par intérim Mecia Simson comme Francesca, et Le Trône de Fer les anciens Kristofer Hivju dans le rôle de Nivellen et le personnage préféré des fans et l’entraîneur de Witcher Vesemir, joué par Tuer Eve Kim Bodnia. Ils rejoignent Cavill en tête aux côtés d’Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer de Vengerberg, Freya Allan dans le rôle de Ciri et Joey Batey dans le rôle de Jaskier.

Le sorceleur La saison 2 est prévue pour Netflix dans le courant de 2021. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Henry Cavill.

Sujets: The Witcher, Netflix, Streaming