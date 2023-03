Henry Cavill partage son premier regard sur le ministère de la guerre sans gentillesse

Ancien Homme d’acier et Le sorceleur étoile Henri Cavill a partagé le premier regard sur son prochain film d’espionnage d’action sur la Seconde Guerre mondiale, Le ministère de la guerre sans gentillesse. S’adressant aux médias sociaux, Cavill a partagé une image vieillie en noir et blanc de son soldat des opérations noires aux côtés de ses collègues, joué par Atteindre la vedette Alan Ritchson, Magic Mike’s Alex Pettyfer, La femme roi star Hero Fiennes, et Celui du monsieur Henri Golding. Découvrez le premier regard sur Le ministère de la guerre sans gentillesse dessous.





Dirigé par Sherlock Holmes et Les Messieurs le cinéaste Guy Ritchie, qui a co-écrit le scénario aux côtés d’Arash Amel, Le ministère de la guerre sans gentillesse s’inspirera d’événements réels et détaillera les stratégies de la Seconde Guerre mondiale conçues par le Premier ministre britannique Winston Churchill et James Bond créateur et auteur Ian Fleming. « Les techniques de combat non conventionnelles et entièrement » antigentleman « de l’escouade clandestine contre les nazis ont contribué à changer le cours de la guerre et ont en partie donné naissance à l’unité Black Ops moderne », indique le synopsis du projet dans le rapport.

Le ministère de la guerre sans gentillesse est basé sur les travaux du correspondant de guerre et historien militaire Damien Lewis et plus précisément sur son livre de 2015. Cette image de premier regard offre notre premier regard sur la série de « personnages colorés » qui habiteront le film, avec des rapports affirmant que Le ministère de la guerre sans gentillesse sera semblable à la sortie de la Seconde Guerre mondiale du réalisateur Quentin Tarantino en 2009 Basterds sans gloire.





Le ministère de la guerre sans gentillesse sera dirigé par Henry Cavill et Eiza González

Il manque à cette première image Injecté de sang et Ambulance star Eiza González, qui dirigera Le ministère de la guerre sans gentillesse aux côtés d’Henri Cavill. Le ministère de la guerre sans gentillesse trouvera Cavill à la tête du gang, tandis que González incarnera « un tireur d’élite militaire doté d’extraordinaires capacités d’espionnage ».

Le reste du casting comprend les goûts de Cary Elwes (Operation Fortune: Ruse de Guerre, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One), Babs Olusanmokun (Dune, Star Trek : Étranges Nouveaux Mondes), Til Schweiger (Inglourious Basterds, Atomic Blonde), Henrique Zaga (Au-delà de l’univers), et Mohammad Nour Hakmi aux côtés de Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Henry Golding, Alex Pettyfer et Hero Fiennes Tiffin. Le ministère de la guerre sans gentillesse n’a pas encore de date de sortie, mais des rapports ont affirmé que le réalisateur Guy Ritchie espère qu’il engendrera une franchise d’action.

Le ministère de la guerre sans gentillesse n’est qu’un des nombreux projets en cours pour Cavill, qui jouera un autre espion dans le film du réalisateur Matthew Vaughn Argyle. Un autre franchisé potentiel, Argyle trouve l’espion de Cavill souffrant d’amnésie et amené à croire qu’il est un romancier d’espionnage à succès. Bien sûr, une fois ses souvenirs et ses compétences meurtrières revenus, il s’engage sur la voie de la vengeance.

Cavill doit également incarner Geralt de Riv pour la dernière fois dans la troisième saison de Le sorceleuravant de s’associer à Amazon Studios pour une adaptation de Warhammer 40 000.