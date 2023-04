Henry Cavill partage les premières images du film d’action de Guy Ritchie The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Le sorceleur la star Henry Cavill a maintenant terminé sa prochaine sortie d’action pendant la Seconde Guerre mondiale, Le ministère de la guerre sans gentillesse. S’adressant aux médias sociaux pour partager la nouvelle, Cavill a également partagé un aperçu détaillé des coulisses du film, qui révèle Les Messieurs et Sherlock Holmes cinéaste dans le fauteuil du réalisateur. Découvrez les premières images de Le ministère de la guerre sans gentillesse dessous.





« C’est un enveloppement ! Mes jours sur Guerre sans gentillesse sont finis. C’est un jour triste », déclare Cavill dans une légende à côté de la séquence, qui montre le Superman acteur en tant que héros de guerre glorieusement moustachu et chef d’un groupe de marginaux des opérations noires. « Je vais faire écho aux sentiments de mes co-stars et chanter les louanges de notre équipe intrépide. Il est rare de rencontrer une équipe aussi motivée, dévouée et engagée dans la narration. Ce dynamisme et ce dévouement ne font que s’intensifier en ayant un leader tel que Guy Ritchie. Sa capacité à tisser une histoire et à créer un personnage est peut-être inégalée, et il la manie comme si c’était de la magie.

Réalisé par Guy Ritchie à partir d’un scénario qu’il a co-écrit aux côtés d’Arash Amel, Le ministère de la guerre sans gentillesse sera basé sur le livre de 2015 de Damien Lewis. Inspiré de faits réels, Le ministère de la guerre sans gentillesse détaille les stratégies de la Seconde Guerre mondiale conçues par le Premier ministre britannique Winston Churchill et James Bond le créateur et auteur Ian Fleming, dont les techniques de combat non conventionnelles et entièrement « non courtoises » de l’escouade clandestine contre les nazis ont contribué à changer le cours de la guerre et ont en partie donné naissance à l’unité Black Ops moderne.





The Ministry of Ungentlemanly Warfare met en vedette Eiza González et Alan Ritchson aux côtés d’Henry Cavill

Le ministère de la guerre sans gentillesse trouvera Henry Cavill en charge d’un groupe d’inadaptés et de personnages colorés semblables à ceux vus dans la sortie acclamée par la critique du réalisateur Quentin Tarantino en 2009 sur la Seconde Guerre mondiale Basterds sans gloire. Cela inclut Eiza González, Henry Golding, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin et Atteindre diriger Alan Ritchson, qui a rapidement pris le poste de Cavill pour faire l’éloge du Homme d’acier étoile.

«Tellement ému par cela. Cependant! Bien que je ne sois pas du tout surpris que vous mentionniez gentiment le génie de Guy, l’équipage intrépide et les joyeuses contributions des « Ungentlemanly five » comme nous nous appellerons pour l’instant… vous vous êtes gracieusement omis », a déclaré Ritchson. «Pour tous ceux qui n’ont pas la chance de travailler avec un n ° 1 sur la feuille d’appel comme Cavill, permettez-moi de dire qu’aucune des distinctions qu’il a mentionnées n’a la moindre importance s’il n’est pas disposé à montrer l’exemple. Henry était toujours le premier entré et le dernier sorti, ne s’est jamais plaint une seule fois – même au milieu de conditions difficiles (à la fois sur et en dehors du plateau parfois).

Louant l’éthique de travail de Cavill, Ritchson conclut que « lorsque ce film sera un succès, il aura tout à voir avec notre homme au sommet. »

Le reste du casting derrière Le ministère de la guerre sans gentillesse comprend les goûts de Cary Elwes (Operation Fortune: Ruse de Guerre, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One), Babs Olusanmokun (Dune, Star Trek : Étranges Nouveaux Mondes), Til Schweiger (Inglourious Basterds, Atomic Blonde), Henrique Zaga (Au-delà de l’univers), et Mohammad Nour Hakmi.

Le ministère de la guerre sans gentillesse n’a pas encore de date de sortie, mais est prévu comme le premier volet d’une franchise d’action.