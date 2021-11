Henry Cavill parle de son avenir en tant que Superman au cinéma

La première de « Man of Steel » en 2013 a été un moment de grande perturbation parmi les fans de Superman. Non seulement à cause de la manière sombre et crue dont Zack Snyder a abordé les origines du « Dernier Fils de Krypton », mais à cause du grand bond de popularité que ce film a représenté dans la carrière d’Henry Cavill, un acteur qui était jusqu’alors pratiquement inconnu du public international.

La représentation de Cavill lui a rapidement valu quelques adeptes parmi les fans de DC Comics, répétant son travail dans « Batman v Superman: Dawn of Justice » et « Justice League », et malgré le fait que son personnage était encore loin d’avoir terminé son développement. écran, il a été brusquement retiré des plans de planification chez Warner Bros.

Bien que Zack Snyder ait pu reprendre le contrôle créatif de « Justice League », présentant toute sa vision du film cette année, l’équipe de Warner Bros a décidé de s’éloigner de sa vision de la franchise DC, en se concentrant sur des films entièrement autonomes tels que comme » Aquaman « ou » The Suicide Squad « , donc la participation de Cavill, est restée dans une sorte de limbes dont il semble qu’elle ne sortira pas à court terme.

Malgré le fait qu’en août dernier, l’acteur a déclaré qu’il n’avait pas reçu de contrat pour les futurs projets de Warner Bros, Cavill n’abandonne toujours pas l’espoir de jouer à nouveau Superman sur grand écran, notant dans une longue conversation avec The Hollywood Reporter : J’ai tellement d’histoires à faire en tant que Superman, et j’adorerais vraiment cette opportunité. »

Cavill en a également profité pour s’attaquer au controversé « Man of Steel », dans lequel Kal-El assassine Zod (Michael Shannon). « Il y a encore des opportunités de croissance après cela, en explorant la psyché de Superman en tant qu’être profond, apparemment invulnérable en tant que dieu, mais avec de vrais sentiments à l’intérieur. Comme je le dis toujours, ‘La cape est toujours dans le placard.’

L’arc narratif initialement prévu par Zack Snyder pour Superman se composait de cinq films, qui n’ont pu être achevés après sa séparation brutale d’avec Warner Bros. lui a valu le respect et l’admiration des fans, dont la grande majorité attend toujours son retour dans l’univers DC.