Henry Cavill parle de sa blessure dans la saison 2 de « The Witcher »

Lors du tournage de la deuxième saison de « The Witcher » en 2020, des nouvelles ont émergé d’une blessure à la jambe qu’Henry Cavill, le protagoniste de la série, a subie lors d’une de ses scènes. Les nouveaux épisodes des aventures de Geralt de Rivia ont enfin une date de sortie prévue le 17 décembre.

La production de The Witcher n’a pas été complètement affectée car l’équipe de tournage a commencé à travailler sur d’autres scènes pendant que Cavill se rétablissait. Selon une récente interview de l’acteur, il n’a pas vu cette blessure comme un revers, mais plutôt une opportunité de se rétablir et de guérir.

“Creo que una de las habilidades que tomé a través de los años es simplemente seguir adelante sin importar la dificultad del trabajo duro o las pruebas y tribulaciones”, comentó Cavill en una charla con PEOPLE sobre la condición física y la forma en que conserva su santé mentale. « Alors quand la blessure à la cuisse est arrivée, j’ai essayé de regarder du bon côté. »

Henry Cavill prétend avoir réfléchi au grand nombre d’heures qu’il travaillait à cette époque et à la façon dont elles l’avaient amené à avoir cette blessure, il a donc décidé de se concentrer sur ses congés et de réfléchir à la meilleure façon de se soigner. « En ce qui concerne la santé mentale, je me concentre sur ce que je peux contrôler et travailler dessus », a-t-elle déclaré.

La première saison de « The Witcher » est toujours disponible dans le catalogue Netflix, en plus du documentaire « Making The Witcher » et de la série documentaire « The Witcher: A Look Inside », axée sur la présentation en détail du tournage de la première saison de la production, qui présente toujours Lauren S. Hissrich comme showrunner.

Henry Cavill reprend son rôle de Geralt de Rivia, avec la participation d’Anya Chalotra, Freya Allan et Joey Batey, qui reprennent respectivement les personnages de Yennefer, Ciri et Dandelion. La deuxième saison de « The Witcher » compte également de nouveaux membres dans son casting tels que Kim Bodnia, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Fabienne Ross parmi tant d’autres.