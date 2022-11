Henry Cavill parle de la possibilité d’être le prochain James Bond

célébrités

Depuis que Daniel Craig a mis fin à sa participation en tant que James Bond, il y a de nombreux candidats pour le remplacer et Henry Cavill est l’un d’entre eux. Qu’a t’il dit?

©IMDBHenry Cavill dans L’Homme de l’U.N.C.L.E.

Henry Cavill vit un moment très particulier dans sa carrière professionnelle avec son retour à Univers étendu DC Quoi Superman qui a été cimenté dans une scène post-générique historique dans le film Adam noir près de Dwayne Johnson. Le Britannique est tellement convaincu de ce come-back qu’il a même renoncé à la série de Netflix Le sorceleur où il a personnifié Geralt de Riv.

On sait que l’acteur est monnaie courante dans chacune des listes où les noms des éventuels remplaçants de Daniel Craig comme la prochaine James Bond. En ce sens, la carrière d’Henry s’avère certainement avoir un plus avec des rôles dans des films d’agents secrets comme L’Homme de l’U.N.C.L.E. Oui Mission Impossible : Fallout. Non seulement ces films, en 2013, il sera avec Bryce Dallas Howard et les débuts de Doua Lipa en tant qu’actrice dans un autre film d’agents : Argyle.

Henry Cavill pourrait-il être James Bond ?

Toutes ces raisons font des milliers de fans de James Bond vouloir voir Henry Cavill en costume, avec un permis de tuer et buvant une vodka martini au milieu d’une mission secrète inaugurant la nouvelle ère de 007. Cependant, c’est Cavill lui-même qui formule des objections lorsqu’il s’agit de parler de cette possibilité qui, jusqu’à présent, découle simplement de listes éditées par des initiés ou des souhaits du grand public.

Parler avec États-Unis aujourd’hui les Britanniques ont déclaré: « Qui sait, je suppose que le temps nous le dira. Nous devions avoir ce personnage légèrement plus grand que nature en jeu avec lequel nous pourrions vraiment nous amuser. »dit à propos du protagoniste de Argyleun film dans lequel ce casting de luxe l’accompagne : Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose et Samuel L. Jackson.

« C’est extrêmement flatteur de lire ces articles qui paraissent tout le temps sur James Bond et qui est le favori. Je l’apprécie, bien sûr. Mais c’est une question de temps dont je dispose et ces rôles doivent être respectés car il y a beaucoup de travail à faire dessus. Vous ne pouvez pas simplement passer d’un rôle emblématique à un autre sans avoir le temps de les préparer. »a fait remarquer en laissant entendre qu’il a déjà les mains pleines avec le rôle dont il a toujours rêvé pour sa carrière professionnelle : Superman. pour les amoureux de 007 Il reste à attendre 2023, l’année où ils choisiront le nouvel agent secret.

