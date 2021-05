Henry Cavill n’oublie pas Superman

En plus d’être le 38e anniversaire de Henry Cavill, Le 5 mai 2021 est un jour qui restera dans la mémoire collective des fans de DC puisqu’il a été confirmé que les Britanniques ne joueront plus à Superman. Le Hollywood Reporter a été le premier média à annoncer la nouvelle, même si c’est probablement quelque chose que l’acteur était probablement déjà clair.

Henry Cavill ne sera plus Superman. Photo: (Getty)



Apparemment, la décision de Warner Bross de rester à l’écart Henry Cavill comment le super-héros le plus aimé de DC a été afin de créer un univers élargi où le kryptonien est maintenant personnifié par un acteur noir. Et, bien que cela n’ait pas encore été confirmé, apparemment la franchise a déjà trouvé le remplaçant idéal pour le rôle.

Cependant, les fans n’étaient pas très satisfaits de ce licenciement et, par conséquent, ils ont manifesté dans les réseaux en essayant de boycotter celui qui prend la place de Cavill. Même ainsi, le également protagoniste de Le sorceleur Il ne sera pas laissé sans travail puisqu’il fera bientôt la première de la série des sorciers sur Netflix et, également pour la plateforme, commencera par le tournage de Enola Holmes 2.

Henry Cavill reviendra en tant que sorcier. Source: (Netflix)



Bien sûr, comme ses fans, Henry Cavill il n’oubliera pas non plus Superman. En fait, on pourrait dire que son projet de jouer ce personnage a commencé à un très jeune âge. Est-ce que, il y a quelques mois, juste à l’occasion de la Journée de la femme, il a partagé une carte postale avec sa mère dans laquelle il écrivait: « Je dédie ce post à la femme la plus merveilleuse que je connaisse, ma mère. Ce petit garçon sur ses genoux a beaucoup appris d’elle».

Et, c’est justement «cet enfant sur ses genoux» qui a attiré beaucoup d’attention puisque, c’est justement lui, mais avec une particularité: comme tenue de ce jour-là, Il portait un T-shirt avec un énorme S sur la poitrine. L’époque de la carte postale est inconnue, mais même ainsi, il n’était qu’un petit garçon qui, en plus d’adoucir ses fans, s’est également avéré être l’acteur prédestiné pour ce poste.