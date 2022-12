Henry Cavill ne reviendra pas dans The Witcher après la sortie de Superman

Henri CavillLe retour de Superman au rôle de Superman s’est arrêté brutalement encore plus rapidement qu’il n’est revenu au rôle pour son camée spécial dans Adam noir. Le retour tant attendu était censé taquiner plusieurs autres apparitions de Superman de Cavill dans les années à venir, peut-être en combattant Black Adam de Dwayne « The Rock » Johnson dans la bataille ultime. La nouvelle que Cavill reprendrait sa course alors que l’homme d’acier faisait la piqûre de son départ Le sorceleur un peu plus acceptable pour les fans de l’acteur.





Deux mois après que Cavill a annoncé son retour de Superman, les changements de direction chez DC Studios ont fini par mettre le holà à tout. Cavill a annoncé jeudi qu’il en avait fini avec le personnage après avoir rencontré les nouveaux patrons James Gunn et Peter Safran, qualifiant le résultat de « triste nouvelle ». Gunn a ensuite annoncé qu’il redémarrait à nouveau Superman à partir de zéro, prévoyant cette fois d’introduire une version plus jeune du super-héros.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien sûr, cette nouvelle a été accueillie avec un grand contrecoup, car les fans étaient ravis de voir plus de Superman de Cavill après son Adam noir retour. Pendant ce temps, certains fans espéraient que ce changement d’événements pourrait signifier que Cavill finirait par revenir à Le sorceleur après tout. Malheureusement pour ces fans, ce ne sera pas le cas non plus. Selon Variety, le responsable des séries scénarisées américaines et canadiennes de Netflix, Peter Friedlander, a confirmé que Le sorceleur va de l’avant avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt pour la saison 4, quelle que soit la sortie de Superman de Cavill.

« Henry est un Geralt extraordinaire et je pense que Liam continuera et sera également un Geralt extraordinaire », a expliqué Friedlander. « Il y a eu un héritage de personnages incroyables et emblématiques où les acteurs ont changé et nous sommes extrêmement optimistes à ce sujet. Nous continuerons à honorer l’IP, les fans, la narration, tout au long.





Henry Cavill est terminé en tant que Geralt

Netflix

Il y a encore une autre saison de Cavill en tant que Geralt pour les fans, car il a terminé le tournage de la saison 3 de Le sorceleur avant de se séparer du spectacle. La réponse des fans n’a pas été formidable, car beaucoup imploraient Netflix d’inverser le cap et de ramener Cavill. Une pétition populaire a même été lancée pour rétablir son casting, et elle a réussi à obtenir plus de 285 000 noms.

Si rien d’autre, ce soutien des fans permettra à Cavill de savoir à quel point les fans l’aiment, même si cela ne change pas certaines décisions de casting. Ce qui se passera ensuite avec Cavill reste à voir, bien que certains fans espèrent qu’il pourrait finir par devenir le prochain James Bond, un choix de casting fantastique populaire depuis longtemps. En tout cas, nous n’avons pas encore vu le dernier de Cavill.