Henry Cavill n’a pas été viré en tant que Superman, dit James Gunn

Alors que de nombreux fans ont été déçus quand il a été confirmé que Henry Cavill ne reviendrait pas en tant que Superman, il semble que depuis le début, l’acteur n’a jamais été embauché à nouveau en tant que Man of Steel, et n’a jamais été renvoyé pour James Gunn.

Le co-directeur de DC Studios a récemment parlé de ce qui est arrivé à Cavill, affirmant que bien que l’acteur soit apparu dans la scène post-crédits de « Black Adam » en tant que Superman, il n’avait pas été embauché pour revenir en tant que personnage.

« Nous n’avons pas renvoyé Henry. Henry n’a jamais été élu », a déclaré Gunn. « Pour moi, il s’agit de savoir qui je veux jouer en tant que Superman et qui sont les cinéastes que nous voulons caster. Et pour moi, pour cette histoire, ce n’est pas Henry. »

Gunn a précisé que ne pas lancer Cavill pour un retour en tant que Superman n’avait rien de personnel. « J’aime Henry, je pense que c’est un gars formidable », a-t-il expliqué. « Je pense que beaucoup de gens s’en prennent à lui, y compris l’ancien régime de cette entreprise. Mais ce Superman n’est pas Henry, pour un certain nombre de raisons. »

Ces déclarations ont été faites lors de la présentation de Gunn et Pierre Safran sur les projets à venir de DC Studios, le lancement du nouvel univers DC avec »Superman : Héritage », un nouveau film de Superman qui mettra en vedette un autre acteur en tant que héros titulaire et sortira en salles en 2025.

Cavill a publié un adieu à son interprétation de Clark Kent dans les films de Superman via son Instagram, en écrivant : » Le changement de garde est quelque chose qui arrive. Je respecte le fait que James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans le nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes. »

Les productions qui lanceront le nouvel univers DC ont été partagées par Gunn à travers une vidéo sur son compte Twitter, révélant une mission partagée avec Safran pour garder le futur univers DC unifié pour « une histoire » dans les films, les émissions de télévision, les jeux et plus encore.

» Superman: Legacy », le premier film du nouvel univers DC sortira en salles le 11 juillet 2025.