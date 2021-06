Henry Cavill Le jour où il est devenu Superman dans la vraie vie pour aider les autres

Henri Cavill Il est actuellement l’une des célébrités les plus acclamées par les fans

Non seulement Henry Cavill pour ses performances au cinéma et à la télévision, mais aussi pour être une personne qui a toujours fait preuve de respect et d’affection envers ses disciples. Sans aucun doute, les millions qui lui demandent de redevenir Superman dans le Univers étendu DC ils ressentiront plus de fierté envers l’acteur quand ils sauront un geste tendre que nous vous dirons ensuite.

On le sait, l’interprète s’est mis dans la peau du personnage pour les films du DCEU au L’homme d’acier (2013), Batman contre Superman (2016) Oui Ligue des justiciers (2017), et c’est ainsi qu’il a conquis la plupart de ses fans. Cependant, Warner Bros. a choisi de le virer de la franchise après avoir refusé de faire une apparition dans Shazam ! et de l’échec qu’a été le film qui a réuni aux super-héros. Cette année,

il a finalement été confirmé que la société recherchait un nouvel acteur et ne reviendrait pas.

Pendant, Henri se concentre sur divers projets, mais ici nous nous arrêterons à une histoire particulière à retenir. Dans une interview qu’il a donnée au Kelly et Ryan Show, il y a près de trois ans, a à nouveau conquis le cœur de ses fans après parler d’un geste mignon qu’il a fait pour son neveu Thomas, qui a souffert avant ses camarades de classe et ses professeurs à l’école.

Ce qui s’est passé, c’est que Le garçon de sept ans est venu à l’établissement d’enseignement entièrement habillé en Superman et, remarquant qu’il suscitait la curiosité de son entourage, a ouvertement avoué que son oncle était un super-héros du DCEU et voulait l’imiter.. Compte tenu de cela,

son professeur n’a pas cru ses paroles et a essayé d’expliquer que le personnage n’existe pas vraiment, mais l’enfant a encore insisté sur le fait que c’était vrai.

Le professeur l’a envoyé au bureau du directeur, qui n’a pas cru ce qu’il a dit non plus et a déclaré qu’il devrait chercher de l’aide en pensant que tout était le produit de son imagination. C’est pour ça que ils ont appelé sa mère et ont confirmé ce que le garçon avait dit, mais devant la confusion de l’autorité scolaire, elle a dû appeler directement Henry Cavill, qui se trouvait être son beau-frère.

Cette histoire a une fin heureuse car À la réception de l’appel, l’acteur n’a fait qu’arriver à l’école de son neveu pour confirmer la version de l’enfant et a laissé tout le monde sans voix.. Henri Il vient de faire partie de la Snyder Cut, lors de sa dernière participation au sein de la franchise, mais il ne fait aucun doute que l’enfant de sa famille le verra toujours comme Superman, ainsi que ses fans qui demandent son retour.