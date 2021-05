Henry Cavill jouera dans le nouveau redémarrage de «Highlander»

Emile Henry moule EMILE HENRY a baguettes Lin

Découvrez le plaisir de faire vous-même trois baguettes de pain croustillantes et parfumées dans notre nouveau moule à baguettes. Simple à utiliser, il suffit de placer les pâtons de pâte à pain dans les encoches et de mettre le moule couvert au four. Grâce aux encoches striées les baguettes ne collent pas au moule. Le couvercle permet de créer le bon taux d'humidité nécessaire à la cuisson du pain dans le four. Les trous présents sur le couvercle permettent au dioxyde carbone présent dans la pâte à pain de s'échapper en cours de cuisson afin d'obtenir une croûte fine et croustillante caractéristique des bonnes baguettes françaises. Le moule est lavable au lave-vaisselle, garanti 10 ans et fabriqué en France. Livret recettes inclus.