Henry Cavill Highlander Reboot pourrait mieux fonctionner en tant que série télévisée, déclare Chad Stahelski

John Wick directeur Chad Stahelski a offert un aperçu de ses plans pour le Henry Cavill-led Montagnard redémarrage, le réalisateur de films d’action pensant maintenant que le projet pourrait fonctionner encore mieux en tant que série télévisée. S’adressant à Deadline, Stahelski compare le Montagnard franchise à celle de M. Wick, soulignant les différences entre le démarrage d’une mythologie à partir de zéro et la poursuite d’une tradition qui existe depuis des décennies.





« Je travaille sur Highlander depuis des années maintenant, pour Henry Cavill. Être rétroactif est difficile. Quelle est la différence entre Wick et ça ? Avec Wick, vous ne proposiez pas sept saisons de télévision plus deux retombées et cinq films.

C’est cette différence qui amène maintenant Stahelski à envisager une Montagnard série à la place, car cela lui donnerait amplement le temps d’explorer le vaste Montagnard mythologie.

«Si je devais faire un remake de Highlander en ce moment, vous vous attendriez à beaucoup de mythologie au cours de ces deux premières heures, vous ne pourriez pas explorer des choses sans cela. Maintenant, Highlander en tant qu’émission de télévision serait maintenant incroyable. Vous auriez le temps de le construire, de voir tous ces flashbacks et leur potentiel. C’est plus délicat quand vous essayez de faire quelque chose avec une si grande mythologie… Ce serait une chose à laquelle il faudrait vraiment s’attaquer. Ici, nous avons juste eu l’occasion de vraiment apprendre au fur et à mesure que nous avancions avec Wick.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le redémarrage du Highlander est plus proche de se produire qu’il ne l’a jamais été

Porte des Lions

Sorti en 1986, l’original Montagnard suit l’épéiste Connor MacLeod (Christopher Lambert), un homme originaire des Highlands écossais et connu sous le nom de Highlander, MacLeod découvre qu’il est l’un des nombreux guerriers immortels qui ne peuvent être tués que par décapitation. Après avoir vécu quelque peu paisiblement pendant plusieurs siècles, MacLeod s’installe à New York et est bientôt ramené sur le champ de bataille lorsque son plus grand ennemi revient pour le tuer et ainsi obtenir « le prix » – une capacité spéciale qui est donnée au dernier vivant. guerrier immortel .

Le Montagnard La franchise s’est depuis étendue à des suites, des sorties télévisées, des livres, des bandes dessinées, etc., beaucoup estimant que Chad Stahelski et Le sorceleur La star Henry Cavill est la paire parfaite pour le remettre à l’heure actuelle. Donc, en espérant que cela se produira réellement, vraiment, correctement finalement …

Heureusement, Stahelski a promis l’année dernière que Le montagnard le redémarrage est «plus proche» de se produire qu’il ne l’a «jamais été», lui et son équipe peaufinant actuellement leur plan pour le projet. « Nous sommes en train de peaufiner en ce moment », a-t-il révélé. « Je pense que nous savons ce que nous voulons. Plus important que tout, nous savons ce que nous voulons faire. C’est dans les créations. Nous savons ce que nous essayons de faire. C’est juste une question d’en arriver au point où nous nous sentons, « D’accord, ça y est. Allons-y. » Mais nous sommes plus proches que nous ne l’avons jamais été, donc c’est bien.

Pour l’instant, le public peut se prélasser dans l’éclat de Chad Stahelski avec John Wick: Chapitre 4. Avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane et Lance Reddick, John Wick: Chapitre 4 est maintenant dans les salles et a déjà battu ses prédécesseurs à la fois sur le plan critique et financier.