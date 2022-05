Henry Cavill fête son anniversaire et les fans de DC Comics pourraient recevoir les meilleures nouvelles

célébrités

Henry Cavill fête ses 39 ans de vie et les fans de DC Comics attendent avec impatience une nouveauté qui pourrait sortir prochainement.

© GettyHenry Cavill est anniversaire et les fans de DC Comics pourraient recevoir les meilleures nouvelles.

Henry Cavill Il est né un jour comme aujourd’hui en 1983 et ce jeudi, il fête ses 39 ans, étant l’un des acteurs les plus reconnus et les plus aimés des téléspectateurs. Bien qu’il ait déjà joué des rôles dans l’industrie, sa popularité a considérablement augmenté après avoir accepté le costume de Superman dans le Univers étendu DC. Dans les derniers jours, les rumeurs ont couru sur son retour dans la franchise. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent !

Warner Bros. annoncé en janvier 2011 l’acteur comme interprète de Clark Kent dans Homme d’acier (2013), où il a constamment reçu les éloges des fans. Le DCEU a continué avec Batman contre Superman (2016) Oui Ligue des Justiciers (2017)bien que le résultat final n’ait pas du tout été économiquement fructueux pour l’étude et, ajouté à d’autres problèmes, ils ont décidé d’arrêter de compter sur Cavill.

Une nouvelle nouvelle a été connue dans la franchise de super-héros et peut faire monter les espoirs des fans avant un éventuel retour de Henri. l’éditeur de CollisionneurSteven Weintraub était à CinemaCon et a déclaré : « Si vous me connaissez, vous savez à quel point j’aime Superman. Alors, quand j’ai vu le président de Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, ce soir, je suis allé le voir et je lui ai posé des questions sur le prochain film de Superman. Je ne dirai pas ce qu’il m’a dit, car cela aurait pu être confidentiel. Mais des progrès sont en cours..

En plus de le féliciter pour son anniversaire, Les fans de DC ont profité de la situation pour demander à nouveau le retour de l’acteur, après avoir fait campagne sur les réseaux sociaux sous le hashtag « #HenryCavillSuperman ». Les dernières rumeurs prétendent que la production que développera JJ Abrams avec Warner Bros. est un film solo de Superman, dans le style joker Soit homme chauve-souriset le cinéaste a en tête Henry Cavill pour réincarner le super-héros.

Jusqu’à présent, aucune voix officielle du producteur ne s’est prononcée à ce sujet, mais force est de constater que c’est le souhait de tous les fans de DC Comics. Dans le passé, le sien ergoter Il a fait référence à une nouvelle bande solo et a condamné: « Il y a une opportunité de grandir après cela, d’explorer la psyché de Superman en tant qu’être profond, apparemment invulnérable en tant que dieu, mais avec de vrais sentiments à l’intérieur. Comme je le dis toujours : ‘La cape est toujours dans le placard.' ».

