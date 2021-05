Henry Cavill fête ses 38 ans en couple et adoré des fans

Henry Cavill fête ses 38 ans ce mercredi et on peut dire que vous ferez l’un des anniversaires les plus heureux de votre vie, car il y a peu de célébrités qui peuvent être avec le sourire à la maison avec leur partenaire et aussi être très aimées des fans. Nous reviendrons ici sur ses dernières actualités professionnelles et les félicitations de ses followers sur les réseaux. Et qu’il y en a beaucoup plus!

Après avoir traversé une année 2020 vraiment compliquée pour la production de Le sorceleur, la série qui joue pour le service de streaming Netflix, en raison de la pandémie de coronavirus, a réussi à terminer son tournage. En ce moment, les tâches de post-production sont en cours et arrivent ainsi à lancer la deuxième saison au dernier trimestre de 2021, selon le rapport officiel.

De même, ce n’est pas la chose la plus importante qui se soit produite dans sa vie ces derniers temps, puisque début avril, les réseaux sociaux ont explosé lorsque des photos de lui marchant dans la rue avec une femme, jusque-là inconnue. Tout le monde y a fait référence avec des mèmes amusants, mais le mystère de savoir qui était ce nouveau compagnon restait encore. Qui a mis fin au mystère était Henry lui-même.

Grâce à son compte Instagram, il a publié une photo et a écrit: « C’est moi qui la regarde calmement, confiant, peu de temps avant que ma belle et lumineuse amour Natalie, me détruit aux échecs ». De cette façon, il nous a présenté Natalie Viscuso, 32 ans, la femme qui a volé son cœur. Elle est actuellement vice-présidente de la télévision et des études numériques chez Legendary Pictures., où il a produit des films comme Enola Holmes, où ils se sont rencontrés lorsque l’acteur a joué Sherlock Holmes.

En plus de cela, il va bien au travail et en amour, est l’une des célébrités les plus aimées et les plus populaires de l’industrie, quelque chose qui a réussi à le gagner grâce à des performances remarquables et mémorables telles que le dernier Superman de l’univers étendu de DC Comics, où nous l’avons revu récemment en Justice League de Zack Snyder. Pour ton anniversaire, Twitter s’est préparé à célébrer la journée Henry Cavill et voici quelques-uns des messages des fans: