Henry Cavill fait face à un nouveau problème dans sa carrière à cause de The Witcher

Le sorceleur C’est l’une des séries les plus importantes sur Netflix et Henry Cavill sa grande vedette. Mais, la bande a créé un sérieux problème dans la carrière de l’acteur. Sachez ce que c’est.

©NetflixHenry Cavill dans The Witcher

Avec la première de Le sorceleur en 2019 et son grand retour le 17 décembre dans une deuxième saison, Netflix a une nouvelle fois démontré la qualité qu’il a dans sa série fantastique. La bande, mettant en vedette Henry Cavill, dépasse l’excellence en termes de niveau de production au point d’être parmi les programmes les plus plébiscités par les fans du géant du streaming.

Cependant, ce qui ressort, c’est aussi l’excellente performance qu’il réalise Henry Cavill. Bien que l’acteur ait une longue carrière dans le cinéma et la fiction, la vérité est que Le sorceleur Il a marqué un avant et un après dans sa carrière. Dans cette série, la star hollywoodienne a su démontrer tout son potentiel et a dépassé toutes les attentes tant de la production que des fans.

A tel point que Netflix n’a pas hésité à renouveler la participation de Cavill pour une troisième saison de Le sorceleur et, probablement, il reste encore beaucoup de Geralt de Riv. De plus, pour son excellent travail, l’interprète a été bien récompensé puisque, au fur et à mesure des enregistrements, il a reçu plus d’argent. En effet, pour cette seconde édition il aurait réussi à facturer plus d’1 million de dollars par épisode.

Quoi qu’il en soit, pour Henry Cavill, les choses n’iraient pas très bien. A noter que l’acteur est fasciné par sa participation à la série et a même déclaré que Je pourrais en faire sept saisons, mais encore, les problèmes ne peuvent pas manquer. En 2020, il a subi une grave blessure physique pendant le tournage et l’année dernière, on a appris qu’il était presque aveugle en raison du nombre d’heures pendant lesquelles il portait des lentilles de contact. Bien que ce ne soit pas tout.

Il s’avère que la performance d’Henry en a ébloui plus d’un et a même dépassé son passage dans l’univers étendu de DC avec Superman. C’est pourquoi maintenant, tant de renommée, de fortune et d’applaudissements qu’il a apporté Le sorceleur ils seront très difficiles à battre pour vos prochains projets. C’est que, même si, par exemple, dans des créations comme Enola Holmes, il a également ébloui, son travail en tant que Geralt de Rivia a laissé la barre très haute.

