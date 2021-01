Henry Cavill fait du jogging après sa blessure sur le tournage de The Witcher

Le 12 décembre 2020, la production de Le sorceleur Il a rapporté que Henry Cavill Il avait subi un accident qui lui avait causé une grave blessure aux ischio-jambiers, ce qui l’avait contraint à abandonner le tournage de la deuxième saison.

Actuellement, les enregistrements sont suspendus principalement en raison de l’épidémie de COVID-19 au Royaume-Uni, où se déroulait le tournage de la deuxième saison. Pour cette raison, l’acteur profite de son rétablissement de chez lui.

Cette semaine, l’acteur britannique a publié une photo sur son compte Instagram pour faire savoir aux fans comment son rétablissement se poursuit. «Nous sommes isolés ici au Royaume-Uni, donc je profite de ma journée d’exercice pour faire du jogging pour la première fois depuis que mon tendon a été blessé», Cavill a commencé par dire.

Et j’ajoute: « Je ne suis allé ni vite ni loin, mais la vérité est que c’était un grand pas dans ma guérison et ma première étape pour reprendre la routine après Noël a peut-être impliqué plus de verres de vin chaud et une dinde exceptionnellement grasse. »







Malgré les bonnes nouvelles, La récupération d’Henry semble encore très lente et il ne sait toujours pas quand il pourrait être disponible pour un réenregistrement. On s’attendait à ce que les nouveaux épisodes aient beaucoup plus de scènes d’action et de combats plus risqués que dans la première saison, mais à ce jour, Cavill ne peut pas les faire.

N’oubliez pas que la deuxième saison mettra également en vedette la présence de Kristoffer Hivju, l’acteur qui a donné vie à Tormund dans Game of Thrones. En ce qui concerne la date de sortie des nouveaux épisodes de The Witcher, pour le moment, nous pensons qu’il ne sortira peut-être que fin 2021 ou début 2022.