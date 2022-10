Henry Cavill explique pourquoi il est revenu pour Enola Holmes 2

Le retour d’Henry Cavill dans le rôle de Sherlock Holmes dans Enola Holmes 2 a déjà de nombreux fans chauds sous le col, et le Homme d’acier L’acteur a expliqué pourquoi il voulait revenir pour la suite Netflix dirigée par Millie Bobby Brown. Bien qu’il y ait beaucoup de rumeurs qui circulent en ce moment sur le possible retour de Cavill en tant que Superman dans DC Adam noir et l’acteur travaille également sur la saison 3 de Le sorceleur, Le tour de Cavill en tant que détective emblématique Sherlock Holmes est celui qui a été heureux de revenir, mais a souligné que c’est aussi un rôle qu’il voulait obtenir parfaitement. Elle a déclaré à Total Film :

« Il est important de bien faire les choses. Il est important de s’assurer que le ton des choses ne se perd pas dans l’excitation potentielle des franchises et des univers. Sherlock l’apprécie énormément, autant que cela le frustre et il est saboté en essayant de déterminer qui sur Terre. Je pense qu’une partie de lui aime vraiment être mis au défi. Ce n’est pas ennuyeux. Il est sur le pied arrière et contre les cordes.

Enola Holmes 2 arrivera sur Netflix le 4 novembre et verra Brown revenir dans le rôle-titre en tant que sœur cadette du grand Sherlock. Bien qu’il y ait eu de nombreuses itérations de Sherlock à l’écran, cette fois-ci, le détective de Cavill joue le deuxième violon de son frère tout aussi doué.





Enola Holmes 2 devrait être un autre succès de Netflix

Les débuts de Millie Bobby Brown dans le rôle d’Enola Holmes ont livré un personnage complètement différent de celui dans lequel beaucoup de gens se sont habitués à la voir jouer. Choses étranges. Cette fois-ci, la douce comédie d’aventure a joué sur d’autres points forts que ceux auxquels la jeune actrice fait habituellement appel pour jouer le onze traumatisé dans la série d’horreur de Netflix et s’est avérée agréable pour beaucoup, devenant un grand succès pour le streamer. Netflix décrit la suite comme suit :

« Tout juste sortie du triomphe de la résolution de sa première affaire, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) suit les traces de son célèbre frère, Sherlock (Henry Cavill), et ouvre sa propre agence – seulement pour découvrir que la vie de femme détective – pour -l’embauche n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Résignée à accepter les froides réalités de l’âge adulte, elle est sur le point de fermer boutique lorsqu’une fille aux allumettes sans le sou propose à Enola son premier travail officiel : retrouver sa sœur disparue. Mais cette affaire s’avère être bien plus déroutant que prévu, alors qu’Enola est projetée dans un nouveau monde dangereux – des usines sinistres et des music-halls colorés de Londres, aux échelons les plus élevés de la société et au 221B Baker Street lui-même. l’aide d’amis – et de Sherlock lui-même – pour percer son mystère. Le jeu, semble-t-il, a retrouvé ses marques ! »

Avec Brown et Cavill, Enola Holmes 2 voit également le retour d’Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Susie Wokama et Adeel Akhtar, ainsi que des nouveaux venus dans la franchise David Thewlis et Sharon Duncan-Brewster.