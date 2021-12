Henry Cavill explique le passe-temps derrière Warhammer 40k

Que ce soit via les réseaux sociaux ou dans la plupart de ses interviews, l’acteur Henry Cavill a montré qu’il possédait une connaissance presque encyclopédique des différents passe-temps et franchises de la culture geek, en particulier en ce qui concerne « The Witcher », la série Netflix qui est sur le point de présenter son deuxième saison.

Lors d’une récente participation au programme Graham Norton, le présentateur a souligné qu’en raison de son grand amour pour les jeux vidéo et les livres d’Andrzej Sapkowski, il était sûrement la personne avec la plus grande connaissance du monde de Geralt de Rivia, quelque chose que Cavill a essayé à éviter de manière modeste.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jujutsu Kaisen 0 : le réalisateur anticipe un tout nouveau matériel

Au cours de ce segment de l’émission, Cavill a pris un moment pour expliquer son penchant pour le jeu de rôle de stratégie « Warhammer 40k », expliquant la différence entre celui-ci et World of Warcraft, qui a été mentionné par le présentateur lorsqu’il a été interrogé sur les chiffres que le acteur a montré sur les réseaux sociaux.

« Vous devez les peindre. Cela dépend de l’effort que vous y consacrez. Il y a le côté peinture et modelage du passe-temps et il y a le côté jeu du passe-temps », a expliqué Cavill. Lorsque Norton demande ce qui se passe après avoir peint les personnages, l’acteur précise « Ensuite, ils les rejoignent dans de petites armées et se battent contre l’armée de quelqu’un d’autre. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Final Fantasy 14 donnera du temps libre après la congestion du serveur

La réponse de Cavill fait rire le public, une réponse naturelle pour ceux qui ne connaissent pas le passe-temps. Cavill le prendrait à la légère en déclarant que, aussi ridicule que cela puisse paraître, c’était plutôt drôle. Tom Holland, qui était l’invité de l’émission, a souligné à l’époque que cela avait l’air amusant, demandant à Cavill s’ils pourraient un jour le jouer ensemble. Un moment qui a attiré l’attention des deux fans sur internet.

La mythologie de « Warhammer 40k » se situe approximativement au 41e siècle, lorsque l’humanité a établi un empire dans toute la galaxie, faisant face à toutes sortes d’êtres et de races de différentes mythologies. La nature publique du passe-temps de Cavill a amené le jeu vidéo « Total War: Warhammer 2 » à inclure un personnage basé sur lui.