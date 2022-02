Henry Cavill était un partenaire de l’actrice la plus controversée de Star Wars et vous ne le saviez probablement pas

célébrités

Henry Cavill est heureux amoureux de Natalie Viscuso, mais avant il était en couple avec une actrice de guerres des étoiles qui est devenu le plus controversé de la saga. Sachez qui c’est.

© GettyHenry Cavill

Henry Cavill Il est devenu l’un des meilleurs acteurs de sa génération. Ses performances dans des séries comme Le sorceleur ou dans des films comme Superman ou Enola Holmes Ils soulèvent les passions partout dans le monde. L’artiste éblouit par son niveau d’acteur et sa polyvalence est toujours au rendez-vous puisque, tout au long de sa carrière, il est venu donner vie à des personnages de science-fiction, de drame ou encore de romantisme.

Cependant, malgré le fait qu’il soit l’un des acteurs les plus reconnus au monde et qu’il soit même en tête de liste pour être le prochain James Bond, Henry Cavill Il sait différencier sa vie personnelle de sa vie professionnelle. En ce qui concerne sa vie privée, il est très réservé et même timide, mais il n’a pas l’intention de changer cela. Par conséquent, lorsque sa relation avec Natalie Viscuso a été confirmée, tous les fans ont été complètement surpris car c’était inattendu.

Mais, une fois qu’ils ont confirmé leur fréquentation, Henry Cavill il a vu comment son histoire d’amour a refait surface. L’acteur est connu depuis des années, mais ce n’est que maintenant qu’il a commencé à prendre plus de pertinence. Son temps à DC et son rôle dans Le sorceleur Ils l’ont catapulté à la renommée internationale et plus d’un fan à travers le monde était intéressé à connaître son passé amoureux. Et, même s’il s’agissait de relations en dehors des projecteurs médiatiques et de personnalités tout aussi réservées que lui, la vérité est qu’il y en avait une qui était très controversée.

Pas la relation elle-même, mais la personne avec qui vous étiez en couple. Entre 2012 et 2013, le cœur de Cavill était occupé par Gina Carano. L’actrice, mondialement connue pour son rôle dans Le Mandalorien C’est le plus controversé avec lequel l’acteur britannique est sorti. Leur lien a duré un an, bien qu’ils aient connu de nombreuses intermittences jusqu’à ce qu’ils mettent un terme définitif à la relation dont on parlait tant.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Gina Carano et Henry sont complètement différents. Il n’a jamais été impliqué dans un scandale ou une controverse, alors que elle a été renvoyée de la série Disney + pour ses commentaires sur les réseaux sociaux. Pendant des mois, il a utilisé ses plateformes pour alimenter la prétendue fraude électorale aux États-Unis, promu le rejet du port du masque contre le COVID 19 et diffusé des messages antisémites et transphobes..

Certainement deux personnalités complètement différentes dans lesquelles ses scandales auraient pu nuire au profil bas de Cavill. Eh bien, malgré le fait qu’il ait été licencié de certaines sociétés, telles que Warner Bros, ce n’était jamais à cause d’une controverse aussi forte. Au lieu de cela, elle a été renvoyée de la saga de guerres des étoiles et son agence a cessé de la représenter en raison d’événements qui n’auraient jamais coïncidé avec le protagoniste de Le sorceleur.

