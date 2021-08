Henry Cavill et Pedro Pascal, les acteurs les mieux payés ?

Tout comme les séries d’époque sont devenues un phénomène mondial, les adaptations de jeux vidéo sont devenues un phénomène mondial. C’est pourquoi Netflix et HBO n’ont pas manqué l’occasion de miser lourdement sur des productions telles que Le sorceleur Oui Le dernier d’entre nous. Avec respectivement Henry Cavill et Pedro Pascal, les deux bandes sont déjà considérées comme les plus ambitieuses.







En fait, c’est le magazine Variety qui a confirmé que Le sorceleur Oui Le dernier d’entre nous ce sont deux des plus grandes adaptations au petit écran. C’est parce que, à travers leur dernière publication, ils ont indiqué qui sont les acteurs de télévision les mieux payés aujourd’hui et y figurent Henry Cavill et Pedro Pascal. Connaître le chiffre exact.

Combien coûte Pedro Pascal pour The Last of Us :

Précédé de son succès dans Le Mandalorien, Pascal incarnera désormais Joël dans Le dernier d’entre nous, l’une des adaptations les plus spectaculaires et les plus attendues. Ce ne sera qu’en 2022 que cette série sortira pour la première fois, mais même ainsi, cela n’empêche pas l’acteur d’avoir déjà clair le montant qu’il facturera.

Pedro Pascal prendra une grosse somme. Photo : (Getty)



Et, selon Variety, Pedro prendra 600 000 € par épisode, soit environ 6 millions de dollars au total. Cela indique qu’il facturera moins que le protagoniste de Breaking Bad, Bryan Cranston, ou le casting du reboot de Sexe à New York avec Sarah Jessica Parker à la barre. Même s’il bat, par exemple, tous ceux qui composent l’équipe de Des choses étranges.

Combien Henry Cavill facturera-t-il pour The Witcher :

De son côté, Henry Cavill n’est qu’à quelques points de moins que Pedro Pascal. Selon Variety, l’acteur qui reviendra jouer Geralt de Rivia dans la deuxième saison de Le sorceleur, il a fallu 400 000 € par épisode. Ces huit nouveaux chapitres, qui seront diffusés sur Netflix le 17 décembre, apporteront «de nouvelles histoires, de nouveaux monstres et bien plus de chaos”.

Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia. Photo : (Netflix)



C’est-à-dire le travail acharné et la formation de Cavill pour ce nouvel opus lui a laissé un total de 3 200 000 millions de dollars. Un chiffre qui, sans aucun doute, le place parmi l’un des acteurs les plus chers et les mieux payés de l’industrie.