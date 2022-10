Henry Cavill et Natalie Viscuso montrent leur amour sur le tapis rouge d’Enola Holmes 2

in

célébrités

La suite de Enola Holmes avait son avant-première et Henry Cavill en a profité pour faire sa première apparition officielle avec Natalie Viscuso. Voir!

©NetflixHenry Cavill et Natalie Viscuso

C’est officiel! La suite deEnola Holmes arrive sur netflix. Ce sera le 4 novembre prochain que le film, avec Millie Bobby Brown et en compagnie de Henry Cavill, retournez sur la plate-forme. Et, sans aucun doute, c’est l’une des productions les plus attendues du mois de novembre puisque la première partie a laissé les téléspectateurs en redemander. Cependant, puisqu’il reste encore quelques jours, les acteurs ont décidé de surprendre leurs fans.

C’est parce qu’hier soir Netflix a célébré l’avant-première de Enola Holmes 2 temps fort Avec un tapis rouge parfait, les acteurs sont venus promouvoir leur nouveau projet qui a la majorité en suspens. Parmi eux, bien sûr, Henry Cavill qui donne vie, dans l’histoire, à Sherlock Holmes. L’acteur, à cette occasion, n’est pas le seul protagoniste, mais il donne vie à la co-star que beaucoup admirent grâce à sa grande performance.

En effet, pour cette suite, Sherlock sera beaucoup plus proche de sa petite sœur. Enola Holmesalors maintenant sur l’écran, il sera à nouveau capturé la chimie entre Henry Cavill et Millie Bobby Brown. Eh bien, les frères doivent traiter une affaire ensemble, réussissant ainsi à réaliser le fait qu’ils sont tous les deux des détectives et pas seulement lui. Vont-ils y arriver ? Cela reste à voir, mais s’il y a une chose qui est certaine, c’est que les deux acteurs sont les meilleurs frères qu’on ait connus jusqu’à présent.

Cependant, il convient de noter que tout cela n’était pas ce qui a le plus marqué la première et ce qui l’entoure Enola Holmes ces dernières heures, mais Henry Cavill est récemment apparu avec sa petite amie, Natalie Viscuso. C’est précisément lors du tapis rouge de cette bande qu’il l’a fait. Bien que leur fréquentation ait déjà été confirmée il y a longtemps, c’est la première apparition publique que font Henry et Natalie.

Il faut rappeler qu’ils ont confirmé leur relation en 2021, mais Cavill est l’un des acteurs les plus réservés sur sa vie privée. C’est pourquoi il a été montré avec son partenaire à très peu d’occasions, bien que sur Instagram, ils dédient généralement leur amour. Mais maintenant, ils sont allés plus loin et ont finalement cessé de cacher leur relation en se montrant devant les caméras.

