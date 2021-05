Henry Cavill et Chris Hewmsworth travailleront-ils ensemble?

Depuis que The Hollywood Reporter a annoncé le 5 mai que Warner Bros avait pris la décision de licencier Henry Cavill A l’instar de Superman, de nombreuses portes pour d’autres projets ont été ouvertes à l’acteur. C’est que, en plus de jouer dans la deuxième saison de Le sorceleur et la suite de Enola Holmes pour Netflix, l’interprète sera également celui qui redémarrera Highlander.

Mais ce n’est pas tout, à tel point que les fans, contrariés de ne plus le revoir Herny Cavill comme Superman, ils peuvent déjà être en paix. À de nombreuses reprises, il a été spéculé que les Britanniques pourraient commencer à faire partie de Marvel, maintenant qu’il avait quitté la compétition, mais cela n’a jamais été confirmé par lui ou par le plus grand studio hollywoodien.

Oubliant Superman, Henry Cavill se lance dans un nouveau projet. Photo: (Getty)



Cependant, maintenant, Cavill semble avoir un autre projet en tête: jouer dans le nouveau film de He-Man et les maîtres de l’univers. Maintenant qu’il y aura une série animée sur cette fiction sur Netflix, la popularité de ce héros augmentera, c’est donc le bon moment pour être le protagoniste de l’action en direct qu’il est prévu de faire pour oublier, une fois et pour tous pour tous, le film de Dolph Lundgren (1987).

Malgré tout, la star du moment s’est heurtée à un sérieux problème: Chris Hemsworth, connu dans le monde entier pour son rôle de Thor dans Marvel, recherche également le même personnage. Comme indiqué par Sony, l’ancien Avenger est celui qui sonne le plus pour ce projet, mais apparemment, Henry ferait pression sur le producteur pour qu’il remporte la pièce.

Chris Hemsworth va pour le même rôle que Cavill. Photo: (Getty)



Apparemment, pour Henry Cavill chaque série et chaque film est petit et ne cesse de partir à la recherche de nouvelles aventures. Comme il arrive, par exemple, à Millie Bobby Brown avec son agenda, l’ancien Superman a un calendrier plein de choses: la première de la deuxième saison de The Witcher, Enola Holmes 2, le redémarrage de montagnard, la participation possible au remake live-action de Hercule et, en plus, faire partie de la franchise John Wick. En d’autres termes, sa filmographie grandira chaque jour.