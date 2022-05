Henry Cavill et 3 autres acteurs qui pourraient être Johnny Bravo dans un live-action

in

Le dessin animé Cartoon Network créé par Van Partible a été diffusé entre 1997 et 2004, avec un total de 4 saisons. C’était l’un des premiers dessins animés originaux pour le signal.

©AmazonJohnny Bravo.

Il est de plus en plus fréquent de voir des productions historiques du monde de l’animation converties en action en direct. Avec Disney comme le studio star derrière cette tendance, grâce à des productions telles que Le roi Lion, Aladdin ou celui à venir La petite Sirène, pour ne citer que quelques cas, il est juste de spéculer avec d’autres fictions sur les traces de la société de la souris. Dans ce contexte, on peut penser à l’une des caricatures avec lesquelles Cartoon Network se positionne sur le marché des enfants.

On parle de Johnny Bravola série animée créée par Fourgon Partible en 1997 qui a été diffusé jusqu’en 2004 et avait un total de 67 épisodes répartis sur quatre saisons. Avec Laboratoire de Dexter Oui Les Powerpuff Girlsfait partie des productions nées parallèlement à la consolidation de Cartoon Network. Alors qu’aucune action en direct n’était annoncée, nous avons joué pour penser aux acteurs qui pourraient l’incarner.

+ Qui pourrait être Johnny Bravo

Henry Cavill

L’acteur qui a joué Superman depuis la naissance de snyderverse avec homme d’acier en 2013 il a le physique idéal pour se mettre dans la peau de Jean Bravo. Peut-être que la couleur de vos cheveux peut être un obstacle mais il n’y a rien qu’un peu de teinture ou une perruque (dans le meilleur style Le sorceleur) peut résoudre. Bien sûr, il faudra voir s’il a la portée comique nécessaire pour le mener à bien.

Ryan Reynolds

S’il existe un monde dans lequel Ryan Reynolds ça se déroule à merveille, c’est celui de la comédie. l’acteur de Dead Pool fait un culte des personnages sarcastiques et il pourrait être tout un défi de réussir un action en direct basé sur ce personnage Fourgon Partible créé comme une satire de tous les hommes qui objectivent les femmes.

Poulter

Peut-être le moins connu des acteurs que nous proposerons dans cette liste et, donc, un pari intéressant s’il s’agit de rechercher des artistes qui ne font pas d’ombre au personnage. Avec votre avenir associé à merveille, la volaille vous êtes allé très souvent au gymnase et cela pourrait également vous aider au cas où vous auriez besoin de préparer votre corps à devenir le nouveau Johnny Bravo.

Jason Momoa

Le physique et l’humour sont du côté de Jason Momoa qui, tout comme Henry Cavillpourrait recourir à une perruque pour devenir le prochain Johnny Bravo. Dans ce cas, nous serions en présence d’un personnage plus moderne que celui vu dans Cartoon Network, avec tous les tatouages ​​que l’acteur a. A moins bien sûr que vous ne décidiez de les maquiller pour les cacher.

