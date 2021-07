Henry Cavill est sorti avec une autre femme – qui est-il ?

Ces derniers mois, le nom de Henri Cavill fait la une des journaux. Au-delà de son renvoi de Warner Bros, qui impliquait qu’il cesserait d’être Superman, l’acteur n’arrête pas d’ajouter des projets à sa liste et, pour cette raison, il a tout son emploi du temps chargé d’ici le reste de l’année, quelque chose qui, bien sûr, fait de lui l’un des artistes les plus respectés et admirés d’Hollywood.

Henry Cavill ne sera plus Superman. Photo : (IMDB)



C’est pourquoi, à l’heure actuelle Henri Cavill Il est devenu l’un des acteurs du moment, augmentant ses groupes de fans à de grands niveaux, qui suivent chaque étape de l’acteur. En fait, ils ont eux-mêmes été les premiers à réagir contre Warner pour son limogeage indiquant qu’il n’y aurait personne de meilleur que lui pour le rôle du super-héros de DC.

De même, les partisans de Cavill se sont également sentis « blessés » par le fait que les Britanniques ont confirmé être en couple. Après avoir été vu par les paparazzi avec une inconnue, c’est lui-même qui, via Instagram, a assuré que sa compagne s’appelait Natalie Viscuso et, qui plus est, il l’a également défendue lorsque l’intérêt de certains followers est devenu du harcèlement.

Pourtant, voilà que la star d’Enola Holmes a une nouvelle fois révolutionné les photographes puisqu’il y a quelques jours, il a été aperçu avec une autre femme qui n’a rien à voir avec la belle Natalie. Mais, comme il s’est passé ces dernières heures, cette personne ne serait rien de plus qu’un ami de l’acteur avec qui il semble être, il a profité d’un après-midi détendu au cours duquel ils ont partagé un repas et une conversation.

Henry Cavill avec son ami. Photo : (Gtres)



Sur les clichés diffusés par Gtres, on peut le voir à Henri Cavill très décontracté, avec un look décontracté et trop souriant à côté de son compagnon. Bien qu’il faille préciser que cette sortie ne gêne en rien sa relation avec Viscuso puisque, visiblement, la femme qui l’a accompagné à ce repas n’est rien de plus qu’une connaissance avec qui il a assoupli un moment ses heures de travail.