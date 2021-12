Henry Cavill est « né pour jouer James Bond », déclare Matthew Vaughan

Alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle année, lorsqu’un certain producteur d’un certain film a déclaré qu’il commencerait à penser au prochain James Bond, un réalisateur a déclaré qu’Henry Cavill était le candidat parfait.

Matthew Vaughan est le directeur de Argyle, qui voit Cavill figurer aux côtés de Samuel L Jackson et John Cena, parmi d’autres membres de la distribution d’élite.

Cavill est le dernier acteur à figurer sur la liste non officielle des candidats potentiels pour le prochain James Bond. Il rejoint Tom Hardy, Idris Elba et Rege-Jean Paige, entre autres, en tant que favori des fans pour occuper le rôle le plus recherché d’Hollywood.