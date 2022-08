Henry Cavill est le favori pour incarner le prochain James Bond

Après que Daniel Craig dites adieu au papier James Bond Dans le film »No Time To Die », le rôle de l’emblématique Agent 007 a été laissé en l’air, de nombreux téléspectateurs se demandant quel acteur pourrait être le prochain à jouer le personnage. Compte tenu de cela, certains joueurs de jeu pensent que le protagoniste de » The Witcher », Henry Cavillest la meilleure option pour être le nouveau James Bond.

De nouvelles données provenant de plus de 20 bookmakers ont créé une moyenne sur qui sera le prochain 007, Cavill étant actuellement en première place comme le choix le plus probable pour devenir le super espion. L’acteur, qui est également connu pour jouer Superman dans l’univers étendu de DC, a même dépassé Rege-Jean Pageacteur de la série »Bridgerton », qui est l’un des choix préférés des fans de James Bond.

la maison de fabrication Eon Productionsqui gère la série de films James Bond, n’a pas encore officiellement choisi le prochain James Bond, mais des rumeurs suggèrent que les producteurs de Bond recherchent « quelqu’un probablement dans la trentaine » pour assumer le rôle de 007 dans le film qui n’a toujours pas titre, mais reste le nom de code »Bond 26 ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Brendan Fraser : pourquoi il avait arrêté de jouer et ses nouveaux projets

Deux acteurs qui ont été considérés comme les paris les plus prometteurs et correspondent à cette fenêtre d’âge sont la star de » Game of Thrones », Kit Harrington Oui Jonathan Bailey Bridgerton, qui ont respectivement 35 et 34 ans. D’autres noms qui ont été mentionnés par les fans incluent Jean Boyéga, Olivier Jackson Cohen Oui Henri Goldingentre autres.

Récemment, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Idris Elbé Ce serait le nouveau 007, mais l’acteur a dû faire comprendre qu’il en avait assez d’être interrogé sur le rôle du personnage. « Je n’ai plus de réponses à cela. Je dis juste aux gens ‘oh, ne me demande pas ça’. Parce que souvent, c’est du journalisme très paresseux », a expliqué Elba récemment. « Les gens essaient de l’utiliser comme un appât à clic comme » qu’est-ce que tu vas dire cette fois ? Mais j’essaie toujours de dire les mêmes choses. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Glass Onion : A Knives Out Mystery’ : date de sortie







Daniel Craig a été le sixième acteur à incarner James Bond dans des films produits par Eon, jouant le rôle du personnage de 2006 à 2021. Les acteurs précédents incluent Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan.

Bien qu’il soit connu pour être à un stade très précoce de développement, le 26e volet de la ligne de films James Bond n’a pas encore de date de sortie officielle.