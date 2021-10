Henry Cavill est devenu le nouveau James Bond et c’est la preuve

in

Le 30 septembre, Daniel Craig a dit adieu pour toujours à son rôle de James Bond. Avec la première de Pas le temps de mourir, l’acteur a dit au revoir à l’agent 007, ouvrant ainsi la possibilité à de nouveaux artistes d’assumer le rôle. Et, à partir de ce moment, s’est constituée une liste de candidats qui, jusqu’à présent, n’a cessé de s’allonger. Bien sûr, le favori reste le même et n’est ni plus ni moins que Henri Cavill.

Depuis que Daniel Craig a confirmé son départ de la franchise de James Bond, les fans ont commencé à penser à Henri Cavill. C’est parce que le Britannique a une carrière avec des projets bourrés d’action et, tout en participant à Mission impossible, complètement ébloui. Cependant, le fait qu’il ait le même âge que Craig lorsqu’il a été choisi il y a quelques années est aussi un plus pour lui.

Cependant, Barbara Broccoli, productrice exécutive de James Bond Il a déjà annoncé qu’un nouvel acteur ne serait pas recherché pour l’agent 007 avant l’année prochaine. Le but de cette décision est de donner à Daniel le temps de dire au revoir en grand et les gens peuvent le terminer. Par conséquent, en attendant la confirmation du nouvel interprète, les fans ont déjà trouvé le test parfait pour que Cavill soit l’élu.

Récemment, l’utilisateur de YouTube stryder HD a publié une vidéo dans laquelle il montrait à quoi cela ressemblerait Henri Cavill Quoi James Bond. Dans ce deepfake, vous pouvez voir quelques scènes des films dans lesquels Timothy Dalton a joué. Et, le résultat n’est pas seulement assez drôle, mais c’est le test exact dont la production avait besoin pour évaluer le protagoniste de Le sorceleur comme sa nouvelle star.

Du type de cheveux qu’ils ont tous les deux à certaines expressions faciales similaires entre Dalton et Cavill font de cet acteur le James Bond idéal. De plus, il convient de noter qu’être l’élu serait un énorme bond en avant dans la carrière de cet acteur. Bien qu’il se soit déjà imposé comme l’une des stars hollywoodiennes les plus acclamées au monde, jouer 007 serait le rôle de sa vie.

