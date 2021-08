Henry Cavill est à nouveau Superman dans Flash ? C’est ce que l’on sait

Le DC Univers étendu traverser une nouvelle ère sans Zack Snyder, le cerveau derrière les premiers films qui ont présenté Henri Cavill comme Superman et l’a catapulté à la renommée mondiale. Comme les fans le savent déjà, L’acteur a cessé de faire partie de la franchise, mais ce lundi, une nouveauté est apparue qui a suscité l’espoir de son retour..

En janvier 2011, il a été annoncé qu’il était sélectionné pour être Clark Kent / Kal-El dans Homme d’acier (2013) et a rapidement commencé à gagner l’affection des fans. Puis vint Batman contre Superman (2016) Oui Ligue des justiciers (2017), mais Aucun d’entre eux ne s’est déroulé comme prévu et c’est là que les conflits qui ont conduit à sa séparation d’avec Warner Bros ont commencé..

Pourtant, ces dernières heures, les réseaux sociaux se sont mobilisés lorsqu’on a su que Superman sera dans The Flash, le prochain film avec Ezra Miller et réalisé par l’Argentin Andy Muschietti. « C’est incroyable. Il y a quelques semaines, j’ai travaillé sur le nouveau film Flash avec Superman et Batman sur le plateau en même temps. Un rêve d’enfant est devenu réalité. » a écrit un utilisateur. L’étrangeté que les fans ont remarquée, c’est que cela l’a instantanément effacé. Ce sont les captures d’écran !

La vérité est que cette personne n’a pas précisé s’il s’agissait d’Henry Cavill et sa véracité est mise en doute, bien que Les fans de DC ont déjà pris cela comme un signe que l’acteur pourrait revenir pour ce film.. Prenant en compte que Le flash montrera le multivers, si ses mots sont corrects, cela peut aussi être Brandon Routh Superman, Tyler Hoechlin Superman, Black Superman ou la version de Michael B. Jordan.







Le flash a programmé sa première pour le 4 novembre 2022, où nous verrons Michael Keaton et Ben Affleck dans le rôle de Batman, Sasha Calle (Supergirl) et Kiersey Clemons (Iris West). Pour le moment, rien n’est confirmé concernant Cavill, mais il a été dit que JK Simmons l’avait contacté pour demander son retour. Nous devrons attendre.