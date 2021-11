Henry Cavill donne sa bénédiction aux multiples projets Superman de DC

Homme d’acier Star Henri Cavill a donné sa bénédiction à la multitude de différents projets Superman qui sont actuellement en cours. Les deux Credo l’acteur Michael B. Jordan et JJ Abrams et sa société Bad Robot prévoient de présenter un Superman noir sur les écrans, et Cavill a la réponse parfaite pour expliquer pourquoi il soutient pleinement ces idées.

« C’est excitant – Superman est bien plus qu’une simple couleur de peau. Superman est un idéal. Superman est une chose extraordinaire qui vit dans nos cœurs. Pourquoi ne pas avoir plusieurs Supermen ? Joaquin Phoenix a fait un merveilleux film Joker ; et si ce n’est pas lié au reste de [the franchise]? Ils ont plusieurs histoires de bandes dessinées Superman qui se déroulent en même temps. »

Malgré les diverses critiques de l’action en direct de Cavill, affrontez l’icône de DC comme Homme d’acier et Batman V Superman : L’aube de la justice, l’acteur a clairement une grande compréhension de l’importance inhérente du personnage ainsi que du support de la bande dessinée, et semble tout aussi excité que les fans de Superman le sont de voir ces différentes versions du super-héros prendre vie.

JJ Abrams produira le Superman projet, avec Panthère noire et Capitaine Amérique le scénariste de bandes dessinées Ta-Nehisi Coates à bord pour écrire le scénario. Le redémarrage de Superman sera centré sur un acteur noir en tant que super-héros titulaire de DC, Abrams ayant depuis déclaré à propos du projet qu' »il y a encore une nouvelle, puissante et émouvante histoire de Superman à raconter. Nous ne pourrions pas être plus ravis de travailler avec le brillant M. Coates pour aider à porter cette histoire sur grand écran, et nous sommes plus que reconnaissants envers l’équipe de Warner Bros. pour cette opportunité. »

Panthère noire Star Michael B. Jordan développe également son propre projet Black Superman, qui sera centré sur le personnage de Earth-2, Val Zod. L’un des derniers Kryptoniens de son univers, Val Zod mène une vie insulaire et ignore en grande partie ses pouvoirs jusqu’à ce que des événements catastrophiques l’obligent à sortir de sa cachette et à revêtir le manteau de Superman. Le projet d’action en direct est en cours de développement pour HBO Max, avec Transformers : L’Ascension des Bêtes les scénaristes Darnell Metayer et Josh Peters ont récemment signé pour écrire le script.

Bien sûr, alors que Cavill est ravi de voir d’autres versions de Superman prendre son envol, il espère toujours revenir au rôle convoité dans un proche avenir, estimant qu’il y a encore beaucoup d’histoires à raconter pour son itération de l’homme de demain. . « Il me reste encore beaucoup à raconter en tant que Superman, et j’adorerais cette opportunité », a déclaré Cavill. « Le meurtre de Zod a donné une raison pour que le personnage ne tue plus jamais. Superman tombant au sol et criant après – je ne pense pas que c’était à l’origine dans le script, mais je voulais montrer la douleur qu’il avait. Je l’ai fait loin des prises plus émotives qu’ils n’ont pas choisies ; des larmes coulaient. Il vient de tuer le dernier membre de son espèce. C’est le choix qu’il a fait à ce moment-là, et il ne le fera plus jamais. Il y a une opportunité de croissance après cela, pour explorer la psyché de Superman en tant qu’être semblable à un dieu profond, apparemment invulnérable, mais avec de vrais sentiments à l’intérieur. Comme je le dis toujours, ‘La cape est toujours dans le placard.' »

Cavill a actuellement plusieurs projets en préparation, dont le film d’espionnage de Matthew Vaughn Argylle, suite de Netflix Enola Holmes 2, et la deuxième saison à venir de Le sorceleur. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Superman, l’homme d’acier